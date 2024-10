Παλαιστινιακή Κοινότητα Ελλάδας για Ίωνα: Αισχρή ανακοίνωση

Σάλο έχει προκαλέσει μια αδιανόητη ανάρτηση της παλαιστινιακής κοινότητας στην Ελλάδα, που δικαιολογεί τη δολοφονία του Έλληνα Ίωνα Καρούση από τρομοκράτες στο Τελ Αβίβ. Στο κείμενο, η «Παλαιστινιακή Κοινότητα Ελλάδος», όπως αυτοαποκαλείται, δικαιώνει ουσιαστικά τους τρομοκράτες που αιματοκύλισαν μια γειτονιά με αθώους περαστικούς πολίτες, δίπλα σε στάση τραμ, καθώς λέει ότι ο Ίωνας Καρούσης ήταν στρατιώτης του Ισραήλ. «Δυστυχώς, ο Ίωνας δεν ήταν αθώος πολίτης, ήταν μέλος του ισραηλινού στρατού» ισχυρίζεται η Palestinian Community in Greece. Ο Ίωνας δολοφονήθηκε ύπουλα στον δρόμο, δίπλα από το τραμ της περιοχής Γιάφα του Τελ Αβίβ, ενώ φορούσε πολιτικά ρούχα, καθώς οι τρομοκράτες πυροβολούσαν αδιακρίτως κόσμο, σκοτώνοντας άλλους πέντε πολίτες.

«Με μεγάλη λύπη απευθυνόμαστε στον τραγικό θάνατο του Ίωνα, ενός Έλληνα πολίτη που έχασε τη ζωή του στο Ισραήλ. Ωστόσο, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι, δυστυχώς, ο Ίωνας δεν ήταν αθώος πολίτης που επισκεπτόταν το Ισραήλ. Ήταν μέλος του ισραηλινού στρατού. Αυτό το ανησυχητικό γεγονός εγείρει ένα σημαντικό ερώτημα: Γιατί αισθάνθηκε την ανάγκη να πάει στο Ισραήλ, σε έναν τόπο σύγκρουσης, και να πεθάνει εκεί, όταν η Ελλάδα είναι η πραγματική του πατρίδα!»

Όπως ήταν φυσικό, στο διαδίκτυο ξέσπασε σάλος. Στα σχόλια, πάμπολλοι χρήστες έσπευσαν να αντιδράσουν σε όσα γράφει η ανάρτηση, λέγοντας ότι είναι «ντροπή» και ότι οι ισχυρισμοί αυτοί δικαιολογούν «δολοφονίες αμάχων και παιδιών», ενώ κάποιοι τονίζουν πως οι δολοφόνοι δεν είναι δυνατόν να γνώριζαν ποιοι ήταν οι άνθρωποι που πυροβόλησαν τυχαία στον δρόμο και πως, σε κάθε περίπτωση, τον εκτέλεσαν ως άμαχο και όχι στο πλαίσιο πολεμικής σύγκρουσης.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αποκάλεσε «αισχρή» την ανακοίνωση της Αντιπροσωπείας της Παλαιστινιακής Αρχής, σε ανάρτησή του στο Χ:

Ο 26χρονος Έλληνας Ίωνας Καρούσης, γιος του γνωστού καθηγητή Νευρολογίας Δημήτρη Καρούση, ο οποίος είναι senior Consulting Neurologist στο Hadassah, πρόεδρος της Ισραηλινής Εταιρείας Νευροανοσολογίας και διευθυντής του Κέντρου Σκλήρυνσης κατά Πλάκας στα Ιεροσόλυμα, έπεσε νεκρός από τρομοκρατικό χτύπημα στην περιοχή Γιάφα του Τελ Αβίβ. Τρομοκράτες επιτέθηκαν σε περαστικούς σε σταθμό τραμ με πυροβόλο όπλο και μαχαίρι. Την επίθεση καταδίκασε απερίφραστα το ελληνικό ΥΠΕΞ, κάνοντας λόγο για τρομοκρατική επίθεση στην περιοχή Γιάφα του Τελ Αβίβ. Ανακοίνωσε, μάλιστα, «με βαθύτατη θλίψη ότι μεταξύ των θυμάτων της επίθεσης είναι ένας Έλληνας πολίτης, κάτοικος Ιεροσολύμων», ο 26χρονος Ίωνας, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του θύματος.

Πρεσβεία Ισραήλ: Απεχθής η δολοφονία Έλληνα πολίτη από Παλαιστίνιους τρομοκράτες

Τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του Ίωνα Καρούση, ο οποίος δολοφονήθηκε από Παλαιστίνιους τρομοκράτες, είχε εκφράσει και η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα.

Συμμεριζόμαστε τη θλίψη της οικογένειας του Έλληνα πολίτη, θύματος της απεχθούς αδιάκριτης τρομοκρατίας, που δολοφονήθηκε χθές βράδυ στη Γιάφο απο Παλαιστίνιους τρομοκράτες.

We share in the sorrow of the family of the Greek citizen, a victim of indiscriminate hateful terrorism,… pic.twitter.com/JWuagTdNGO

— Israel in Greece (@IsraelinGreece) October 2, 2024