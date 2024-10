Ο ήρωας του Τελ Αβίβ: Ποιος είναι ο έφεδρος που σκότωσε τον έναν τρομοκράτη

Ήρωα χαρακτηρίζουν τα διεθνή ΜΜΕ τον άνδρα που κυνήγησε τους τρομοκράτες και σκότωσε έναν εξ αυτών στην τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή Γιάφα του Τελ Αβίβ. Ο Λεβ Κρίτμαν έτρωγε σνίτσελ στην παλιά λιμενική περιοχή της Γιάφα στο Τελ Αβίβ το βράδυ της Τρίτης όταν άκουσε πυροβολισμούς. Χωρίς να διστάσει, έτρεξε στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο όπου τα δύο μέλη της Χαμάς, η οποία και ανέλαβε την ευθύνη για το χτύπημα, Μοχάμαντ Μέσεκ και Αχμέντ Χιμούνι, σκότωναν όποιον έβρισκαν μπροστά τους. Ο Κρίτμαν, ο οποίος έσωσε 20 ανθρώπους από το μακελειό πέρυσι τον Οκτώβριο στο φεστιβάλ της Nova, έβγαλε το όπλο του και πυροβόλησε τον έναν εξ αυτών. Πλάνα τον δείχνουν να τρέχει πίσω τους καθώς πυροβολεί, αναγκάζοντας τον άλλον να τραπεί σε φυγή. Φρόντισε επίσης τους τραυματίες πριν φτάσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και ο δεύτερος τρομοκράτης εξουδετερώθηκε λίγο αργότερα από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Οι Aρχές επιβεβαίωσαν αργότερα ότι επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 11 τραυματίστηκαν στην επίθεση, η οποία έγινε λίγα λεπτά πριν από το πλήγμα του Ιράν κατά του Ισραήλ με 180 πυραύλους.

