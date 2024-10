Αντίποινα Ισραήλ το Ιράν: Αντίστροφη μέτρηση για την «απάντηση» Νετανιάχου

Στο κατακόρυφο βρίσκεται η αγωνία στη Μέση Ανατολή μετά την μαζική πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν στο Ισραήλ, με τις δυο χώρες να απειλούν η μία την άλλη με αντίποινα. Το Ισραήλ που έχει την στήριξη των ΗΠΑ, «υπόσχεται» εκδίκηση στο Ιράν για την πυραυλική επίθεση της Τρίτης (1/10), ενώ από τη πλευρά της η Τεχεράνη τονίζει πως σε μια τέτοια περίπτωση θα απαντήσει. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν χθες ότι περίπου 140 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο προς το βόρειο Ισραήλ, οι οποίες αναχαιτίστηκαν από την αντιπυραυλική άμυνα, ενώ σημειώθηκε ένας τραυματισμός στο δυτικό τμήμα της Γαλιλαίας. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε σύσκεψη κορυφής με στελέχη ασφαλείας, την ώρα που ο πλανήτης περιμένει την απάντηση του Τελ Αβίβ στο χτύπημα της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με ισραηλινή πηγή, η απάντηση του Ισραήλ θα έχει σαν στόχο να προκαλέσει μεγάλη οικονομική ζημία στο Ιράν. Σύμφωνα με τις Times of Israel, υπάρχει η αίσθηση πως η απάντηση πρέπει να είναι «δυναμική» και να έρθει σύντομα. Άγνωστο παραμένει το ποια θα είναι η απάντηση από πλευράς Ισραήλ, ενώ στη «λίστα» του IDF είναι μεγάλοι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί, λιμάνια και πολλοί άλλοι στόχοι, όπως και δολοφονίες υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Ωστόσο, οι ειδικοί αναφέρουν πως το Ισραήλ δεν πρόκειται να κάνει κάτι που θα το φέρει σε σύγκρουση με τους συμμάχους του.

Με μήνυμά του στο Χ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, τόνισε ότι η χώρα του «δεν θα καταστραφεί» γιατί «θα σταθεί ενωμένη». «Βρισκόμαστε στη μέση ενός σκληρού πολέμου εναντίον του άξονα του κακού του Ιράν, που επιδιώκει να μας καταστρέψει. Αυτό δεν θα συμβεί, γιατί θα σταθούμε ενωμένοι και με τη βοήθεια του Θεού θα νικήσουμε μαζί», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. «Το Ισραήλ θα επιστρέψει τους απαχθέντες στο Νότο, θα επιστρέψει τους κατοίκους στο Βορρά και θα εγγυηθεί την αιωνιότητα του Ισραήλ», πρόσθεσε.

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, Ισραήλ και Ιράν αντάλλαξαν απειλές, εν μέσω του φόβου για έναν ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το Συμβούλιο πραγματοποιήθηκε αφού το Ισραήλ εξόντωσε τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα και ξεκίνησε χερσαίες επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο εναντίον της σιιτικής οργάνωσης που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη. «Το Ισραήλ θα αμυνθεί. Θα αναλάβουμε δράση. Και, σας διαβεβαιώνω, οι συνέπειες που θα αντιμετωπίσει το Ιράν για τις ενέργειές του θα είναι πολύ μεγαλύτερες απ’ όσο θα μπορούσαν ποτέ να φανταστούν», είπε στο Συμβούλιο ο πρεσβευτής του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, Ντάνι Ντάνον. Τόσο το Ισραήλ όσο και οι ΗΠΑ ζήτησαν να επιβληθούν κυρώσεις στο Ιράν.

Από τη πλευρά του, ο πρεσβευτής του Ιράν Αμίρ Σαγιέντ Ιραβανί, σημείωσε πως η πυραυλική επίθεση της Τρίτης (1/10) έγινε «για να αποκατασταθεί η ισορροπία και για λόγους αποτροπής». Τόνισε πως η περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να αποφευχθεί εάν το Ισραήλ σταματούσε τον πόλεμο στη Γάζα και τις επιθέσεις στον Λίβανο. «Το Ιράν είναι πλήρως προετοιμασμένο να λάβει περαιτέρω αμυντικά μέτρα, αν χρειαστεί, για να προστατεύσει τα νόμιμα συμφέροντά του και να υπερασπιστεί την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία του απέναντι σε οποιαδήποτε ενέργεια στρατιωτικής επίθεσης και παράνομης χρήσης βίας», είπε χαρακτηριστικά.

‘Iran made a big mistake tonight – and it will pay for it,’ Israeli Prime Minister,’ Benjamin Netanyahu said at the outset of a political-security meeting, after Iran fired ballistic missiles at Israel, raising fears of a wider war https://t.co/KfYd6Bdm7j pic.twitter.com/aKFsFwQTfd

— Reuters (@Reuters) October 2, 2024