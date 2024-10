Μέση Ανατολή: Ο Νετανιάχου κρατάει το «σπίρτο» για την ολοκληρωτική ανάφλεξη

Μετά την εξόντωση των ηγετών της Χαμάς και κυρίως της Χεζμπολάχ από τις ισραηλινές δυνάμεις, το Ιράν, ο ηθικός και υλικός χορηγός των οργανώσεων, οι οποίες επί της ουσίας λειτουργούσαν ως αντιπρόσωποί του, βρέθηκε σε ένα βαθύ δίλημμα. Αν δεν αντιδρούσε μοιραία θα έχανε το κύρος του και βαθμηδόν την επιρροή του στην περιοχή. Αν πάλι αντιδρούσε σε μεγάλη κλίμακα ενυπήρχε ο φόβος να εμπλακεί σε απευθείας σύρραξη με το Ισραήλ και κατ’ επέκταση με τις ΗΠΑ, πράγμα που μάλλον αποτελεί και τη μύχια ελπίδα των Ισραηλινών, καθώς θα οδηγήσει στον εκμηδενισμό του.

Τελικά επέλεξε να στείλει δύο κύματα πυραύλων στον ουρανό του Ισραήλ, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων καταρρίφθηκε από τα ισραηλινά αντιαεροπορικά συστήματα, με μια κάποια συνδρομή των Αμερικανών, των Γάλλων και των Βρετανών. Και τώρα η «μπάλα» βρίσκεται στη ισραηλινή πλευρά. Το μέγεθος της ισραηλινής αντίδρασης θα καθορίσει και τη μελλοντική φύση του πολέμου. Δηλαδή η αντίδραση του Νετανιάχου είναι το ίδιο πιθανό να οδηγήσει είτε σε ολομέτωπη σύγκρουση με την Τεχεράνη είτε σε υποχώρηση του Ιράν και των άμεσα συνδεδεμένων με αυτό οργανώσεων και μάλιστα για τα επόμενα αρκετά χρόνια.

Watch what people on the ground saw when Iran attacked Israel

Ο Νετανιάχου είναι και πάλι σε θέση να ορίσει την κατάσταση και από αυτή την θέση τον τελευταίο χρόνο έχει καταφέρει ξεκάθαρα χτυπήματα σε όποιον έχει βρεθεί στον δρόμο του ως εχθρός.

Για πολλά μπορεί να κατηγορηθεί ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, αλλά μέσα στη συγκεκριμένη μακρά λίστα, δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνεται ο όρος «ανακόλουθος». Ο «Μπίμπι» ό,τι έχει πει δημόσια το έχει ολοκληρώσει ακόμη κι αν αυτή η δέσμευση έχει «παράξει» περισσότερους από 40.000 νεκρούς στη Γάζα και ολοκληρωτική καταστροφή στις υποδομές του παλαιστινιακού θύλακα. Αν ο πρωθυπουργός της χώρας επιλέξει να διατηρήσει την συγκεκριμένη γραμμή και με το Ιράν τότε δεν θα πρέπει να εκπλαγεί κανένας εάν για πρώτη φορά στα 76 χρόνια ύπαρξής του το Ισραήλ στείλει τα μαχητικά του πάνω από τις κοιλάδες με τα πυρηνικά του Ιράν…

Israeli Interceptors being launched, followed by several Ballistic Missile Impacts in the Negev Desert of Southeastern Israel. pic.twitter.com/6ZzzFaRLqh

Το Ισραήλ, δυστυχώς για την Τεχεράνη, σήμερα φαίνεται αποφασισμένο να ολοκληρώσει το σχέδιο που το θέλει να κερδίζει οποιονδήποτε τολμά να απειλεί άμεσα ή έμμεσα, από κοντά ή εκ του μακρόθεν την ασφάλειά του. Το Ιράν παρά τη «φήμη» και την ιστορία που το συνοδεύει δεν θα αποτελέσει εμπόδιο ή και μέγεθος ικανό να ανασχέσει αυτό το σχέδιο και μία τέτοια εξέλιξη θα είναι και για τον υπόλοιπο πλανήτη μία εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση στην διαχείριση. Ένας πόλεμος ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν υπάρχει μόνο σε «μακέτες» και στρατιωτικά εγχειρίδια αλλά η αλήθεια είναι πως κάτι τέτοιο συνέβαινε και με το πόλεμο του κόλπου (και στις δύο τους εκδοχές) ή και την ρωσική εισβολή στο Αφγανιστάν στο παρελθόν.

Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο πως οι ΗΠΑ σε καμία περίπτωση και μάλιστα και με κανέναν Πρόεδρο δεν θα επιθυμούσαν να υπάρξει μία τέτοιου τύπου ανάφλεξη. Ακόμη και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ξεκάθαρα δηλώσει, παρά την ανάγκη που έχει από τις ψήφους του εβραϊκού λόμπι, πως ένας πόλεμος με το Ιράν δεν μπορεί να γίνει από το Ισραήλ και εάν απαιτηθεί κάτι τέτοιο στο μέλλον θα το πράξει μόνο ο ίδιος.

⚡️#BREAKING New videos confirm that the Iranian missiles struck the Nevatim Air Base in the Negev.

Man in the background says “Nevatim Air Base” pic.twitter.com/pBAltXLxTb

— War Monitor (@WarMonitors) October 1, 2024