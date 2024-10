Υβριδικά πρόβατα: Καταδικάστηκε 81χρονος στις ΗΠΑ

Σε έξι μήνες φυλακή καταδικάστηκε ο 81χρονος άντρας από τη Μοντάνα των ΗΠΑ, που δημιούργησε υβριδικά πρόβατα για κυνήγι. Ο Άρθουρ “Τζακ” Σούμπαρθ από το Βον της Μοντάνα χρησιμοποίησε παράνομα ιστούς και άλλα τμήματα από προστατευόμενα άγρια ζώα, με σκοπό να δημιουργήσει υβριδικά πρόβατα για να τα πουλήσει σε υψηλές τιμές.

Ο αρμόδιος δικαστής, Μπράιαν Μόρις, δήλωσε ότι δυσκολεύτηκε να καταλήξει στην ποινή που θα επέβαλε στον Σούμπαρθ. Εξήγησε ότι συμπεριέλαβε στα ελαφρυντικά στοιχεία, την προχωρημένη ηλικία και την έλλειψη ποινικού μητρώου του 81χρονου και κατέληξε σε μια ποινή που θα αποτρέψει οποιονδήποτε άλλον από το να προσπαθήσει να «αλλάξει τη γενετική σύνθεση των πλασμάτων» στη Γη.

Εκτός από τους 6 μήνες, του επιβλήθηκε και πρόστιμο 20.000 δολαρίων με την εντολή, να καταβάλει τα 4.000 δολάρια στο Ίδρυμα Αλιείας και Άγριας Ζωής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

US man, 81, sentenced to six months for creating giant hybrid sheep for hunting https://t.co/PpQ3QIQbjy

— Guardian news (@guardiannews) October 1, 2024