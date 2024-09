Μαρία Ολυμπία χορός: Του… έδωσε και κατάλαβε η κόρη του Παύλου και της Μαρί Σαντάλ

Νέα πλάνα και στιγμιότυπα από το γάμο και τη γαμήλια δεξίωση της Θεοδώρας Γλύξμπουργκ και του Αμερικανού δικηγόρου Μάθιου Κουμάρ, έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Η μικρότερη κόρη του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της Άννας Μαρίας, παντρεύτηκε τον σύντροφό της το Σάββατο το απόγευμα στη Μητρόπολη Αθηνών, παρουσία μελών βασιλικών οικογενειών της Ευρώπης. Η νύφη εντυπωσίασε με το λαμπερό νυφικό της σε στυλ bardot δια χειρός Celia Kritharioti, ενώ με το πέπλο και την τιάρα που επέλεξε, απέτισε φόρο τιμής στην οικογένειά της. Η τέως βασιλική οικογένεια μοιράστηκε στον επίσημο λογαριασμό της τα επίσημα πορτρέτα από τη γαμήλια τελετή με το νεόνυμφο ζευγάρι να λάμπει από χαρά και ευτυχία. Μεταξύ των φωτογραφιών αυτών ξεχωρίζει το τρυφερό φιλί του Παύλου Γλύξμπουργκ στην αδερφή του πριν την παραδώσει στον γαμπρό.

Η γαμήλια δεξίωση της Θεοδώρας Γλύξμπουργκ και του Μάθιου Κουμάρ

Μετά το γάμο, ακολούθησε η γαμήλια δεξίωση στο πολυτελές ξενοδοχείο One&Only Aesthesis στη Γλυφάδα. Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε ο Ανδρέας Μέγκος, βλέπουμε την Θεοδώρα Γλύξμπουργκ και τον σύζυγό της πλέον να κόβουν την τετραώροφη γαμήλια τούρτα υπό τους ήχους του τραγουδιού «This Will Be (An Everlasting Love)» της Natalie Cole. Σε ένα άλλο βίντεο από τη γαμήλια δεξίωση που δημοσιεύτηκε στο λογαριασμό greek_royal στο Instagram, φαίνεται πως οι καλεσμένοι ξεσάλωσαν στο χορό υπό τους ήχους ντίσκο μουσικής.

Ξεσάλωσαν στο χορό Μαρία Ολυμπία και Αλεξία

Συγκεκριμένα, στο βίντεο εικονίζονται η Μαρία Ολυμπία, κόρη του Παύλου Γλύξμπουργκ και της Μαρί Σαντάλ και παράνυμφος στο γάμο της Θεοδώρας, να χορεύει σε έξαλλο ρυθμό με την θεία της Αλεξία Γλύξμπουργκ, όπως επίσης και την Νίνα Φλορ, σύζυγο του Φίλιππου Γλύξμπουργκ. Στο πλάνο όμως εικονίζεται και η νύφη, Θεοδώρα, η οποία έχει αλλάξει ρούχα, φορώντας πλέον ένα κοντό λευκό φόρεμα και πάλι της Σίλιας Κριθαριώτη, καθώς επίσης και ψηλές ασημένιες πλατφόρμες.