Βόμβες Ισραήλ: Σοκ και δέος από τον τρόπο εκτέλεσης της επίθεσης

Ένα βίντεο που δημοσίευσε ο ισραηλινός στρατός έδειξε ότι αεροπλάνα που είπε ότι χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση που σκότωσε τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, το βράδυ της Παρασκευής, μετέφεραν βόμβες 900 κιλών, σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα πυρομαχικών και ανάλυση των New York Times. Αναφορικά με την επίθεση που σκότωσε τον Χασάν Νασράλα και ολοκλήρωσε τη διάλυση της δομής της Χεζμπολάχ, το βίντεο έδειξε οκτώ αεροπλάνα εξοπλισμένα με τουλάχιστον 15 βόμβες των 900 κιλών, συμπεριλαμβανομένου του αμερικανικής κατασκευής BLU-109 με κιτ JDAM, ένα σύστημα καθοδήγησης ακριβείας που συνδέεται με βόμβες, σύμφωνα με τον Τρέβορ Μπολ, πρώην τεχνικό εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του αμερικανικού στρατού. Αυτές οι βόμβες, ένας τύπος πυρομαχικών γνωστό ως bunker busters, μπορούν να διεισδύσουν υπόγεια πριν εκραγούν.

VIEWERS DISCRETION: Moments of arrival for all the bunker-busting bombs that ended the lives of Nasrallah and Hezbollah's leadership in their fortified underground bases.

