Ντικέμπε Μουτόμπο: Πέθανε σε ηλικία 58 ετών ο θρύλος του NBA

Πέθανε σε ηλικία 58 ετών από καρκίνο του εγκεφάλου ο διάσημος μπασκετμπολίστας του ΝΒΑ Ντικέμπε Μουτόμπο. Ο Μουτόμπο έπαιξε στο NBA από το 1991 έως το 2009 και έκλεισε την καριέρα του με 9.8 πόντους, 10.3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2.8 μπλοκ ανά 30.8 λεπτά σε 1196 αγώνες κανονικών περιόδων. Γεννημένος στις 25 Ιουνίου του 1966 στην Κινσάσα, ο σέντερ από το Ζαϊρ έφυγε από τη ζωή σήμερα (30/09), ταλαιπωρημένος το τελευταίο διάστημα από την επάρατη νόσο.

Ο Ντικέμπε Μουτόμπο Μπολόντο Μουκάμπα Ζαν-Ζακ Γουαμουτόμπο, όπως ήταν το πλήρες όνομά του, έγινε draft στο νούμερο 4 το 1991 από τους Ντένβερ Νάγκετς. Εκεί έμεινε έως το 1996, πριν μετακομίσει στους Ατλάντα Χοκς (1996-2001), παίξει στους Φιλαντέλφια Σέβεντι Σίξερς για μία σεζόν (2001/02), συνεχίσει στους Νιου Τζέρσι Νετς (2002/03), στους Νιου Γιορκ Νικς (2003/04) και κλείσει την καριέρα του στους Χιούστον Ρόκετς (2004-2009).

NBA Global Ambassador and Naismith Basketball Hall of Famer Dikembe Mutombo passed away today at the age of 58 from brain cancer. He was surrounded by his family.

NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement. pic.twitter.com/fkFPaiMVD3

