Δόμνα Μιχαηλίδου γάμος: Η βουλευτής είπε το «ναι»

Τα σκαλιά της εκκλησίας πρόκειται να ανέβουν σύντομα η πρώην Υπουργός και νυν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δόμνα Μιχαηλίδου και ο σύντροφός της και ψυχίατρος Λεωνίδας Μαντωνάκης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Έλλης Λεβέντη στην Real News, η πρόταση γάμου έγινε στο τέλος του καλοκαιριού και φυσικά η Δόμνα Μιχαηλίδου είπε το πολυπόθητο «ναι». Αν και οι δυο τους κρατούν χαμηλό προφίλ. το μονόπετρο που κοσμεί το χέρι της «πρόδωσε» την χαρμόσυνη είδηση, την οποία είχαν μοιραστεί μόνο με τους κοντινούς τους ανθρώπους.

Όπως διαβάζουμε στο δημοσίευμα, ακόμη δεν έχει οριστεί η ημερομηνία γάμου, ωστόσο στα σχέδια τους είναι να πραγματοποιηθεί τον επόμενο χρόνο ή και λίγο αργότερα, ανάλογα τις συνθήκες. Το ζευγάρι κρατά μια διακριτική στάση εστιάζοντας στην ουσία της σχέσης του και στις επαγγελματικές υποχρεώσεις του. Η Δόμνα Μιχαηλίδου και ο Λεωνίδας Μαντωνάκης κατάφεραν να δημιουργήσουν έναν κοινό κόσμο γεμάτο αγάπη, κατανόηση και αμοιβαίο σεβασμό. «Είμαι καλά. Έχω σχέση με τον καλύτερο μου φίλο, με τον οποίο γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Δεν είμαι εύκολος άνθρωπος. Είμαι όμως πολύ δοτική, πλημμυρίζω στο συναίσθημα, στο τι μπορώ να δώσω και τι μπορώ να οργανώσω για τον άλλον. Ταυτόχρονα, είμαι εξαντλητικά απαιτητική» είχε εξομολογηθεί η ίδια για τον σύντροφό της.

H Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου (Πειραιάς, 13 Νοεμβρίου 1987) είναι βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Έχει διατελέσει υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (2024), υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (2023-2024) και υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (2019-2023). Έχει σπουδάσει οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Γιορκ, ενώ κατέχει μεταπτυχιακό στις Αναπτυξιακές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ και διδακτορικό στην Ανάπτυξη και τις Οικονομικές Κρίσεις επίσης από το πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ. Από το 2014 ήταν επισκέπτρια λέκτορας στο Κέντρο Αναπτυξιακών Σπουδών του Κέιμπριτζ. Η επιστημονική της έρευνα επικεντρώνεται στις χρηματοπιστωτικές κρίσεις, τις αγορές κεφαλαίου, τα δημόσια οικονομικά, το κράτος πρόνοιας και τη δημόσια υγεία.

Έχει επίσης διδάξει Μακροοικονομικά στο Judge Business School του Κέιμπριτζ, καθώς και Οικονομική Πολιτική στο Government School του UCL. Έχει εργαστεί στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών του ΟΟΣΑ στο Παρίσι ως οικονομολόγος και κατόπιν στην Αθήνα για την Εργαλειοθήκη Ανταγωνισμού του ΟΟΣΑ ως οικονομολόγος ειδικός στον ανταγωνισμό. Έχει διατελέσει ειδικός σύμβουλος σε κρατικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς όπως, μεταξύ άλλων, ο ΟΗΕ, ο FAO και το Βρετανικό Συμβούλιο. Ακόμη έχει συντονίσει εθνικά σχέδια κινητροδότησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, ως επιστημονικός συνεργάτης στο κέντρο Σπουδών Μέσης Ανατολής του Κέιμπριτζ, του εμπορικού επιμελητηρίου του Σουδάν και του Υπουργείου Υγείας του Ιράν.

Το 2016 δημοσιεύτηκε το βιβλίο της The inexorable evolution of financialisation. Μελέτες της έχουν δημοσιευτεί σε ακαδημαϊκά περιοδικά (The Lancet, Journal of International Development, Health Policy and Planning), σε εκθέσεις διεθνών οργανισμών (ΟΟΣΑ, ΟΗΕ) και σε ηλεκτρονικά και έντυπα ΜΜΕ (όπως το Project Syndicate, το BBC και αρκετά ελληνικά μέσα). Το 2016 συμμετείχε στη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα και το 2017 στη σύνταξη της ειδικής έκθεσης του ίδιου οργανισμού για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Επιπλέον, έχει συμμετάσχει σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια ως εισηγήτρια επιστημονικών δημοσιεύσεων και εκθέσεων δημόσιων πολιτικών. Το 2019 ανακοινώθηκε ως Future Leader του δικτύου Διατλαντικών σχέσεων του German Marshall Fund. Επιπλέον, έχει διατελέσει γραμματέας του Graduate Union του Κέιμπριτζ και πρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Newnham College of Cambridge.

Πολιτική

Τον Ιούλιο του 2019 ανέλαβε υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ως υφυπουργός έχει επικεντρωθεί στην παιδική προστασία και τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Καθιέρωσε το επίδομα γέννησης, ύψους 2.000 ευρώ για κάθε γέννηση στη χώρα, στο πλαίσιο της προστασίας οικογένειας και της ενίσχυσης των δημογραφικών πολιτικών. Τον Δεκέμβριο του 2019 εξήγγειλε την πολιτική «μία οικογένεια για κάθε παιδί» για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας. Ακόμη χρηματοδοτήθηκαν επιπλέον επιδοτούμενες θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ενω συστάθηκε ομάδα έργου για την τροποποίηση του πλάνου λειτουργίας των σταθμών.

Τον Ιούλιο του 2020 το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τη UNICEF για την προστασία των παιδιών, την αποϊδρυματοποίηση και ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών φροντίδας και υποστήριξης με σκοπό την ομαλή μετάβαση των παιδιών στην ενηλικίωση, την κοινωνία και την αγορά εργασίας. Επιπλέον η Ελλάδα επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πιλοτική εφαρμογή δράσεων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Child Guarantee για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.[10] Για την προστασία και τη στήριξη των αστέγων, η Μιχαηλίδου νομοθέτησε την επέκταση του δικαιώματος για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα στους αστέγους οι οποίοι ζουν σε ξενώνες φιλοξενίας. Τέλος, το 2020 παρουσιάστηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.[ Στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023 εξελέγη με τη Νέα Δημοκρατία στην Α΄ Πειραιά. Στις 27 Ιουνίου 2023, ορκίστηκε υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στη δεύτερη κυβέρνηση Μητσοτάκη, θέση που διατήρησε μέχρι τις 14 Ιουνίου 2024.