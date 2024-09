Ισραήλ – Υεμένη: Αεροπορική επίθεση σε λιμάνι και υποδομές των Χούθι

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον στόχων των Χούθι στην Υεμένη.Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι επιτέθηκε σε στόχους των Χούθι στην Υεμένη, μεταξύ των οποίων ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας και ένα θαλάσσιο λιμάνι που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή πετρελαίου. Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters ανέφερε επίσης ότι οι αεροπορικές επιδρομές έπληξαν το λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης. Οι IDF επιβεβαιώνουν την εξαπόλυση επιδρομών στο λιμάνι που ελέγχεται από τους Χούθι καθώς και σε εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας στην Υεμένη. Σύμφωνα με τον στρατό, δεκάδες αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, ανεφοδιαστικών και κατασκοπευτικών αεροσκαφών, συμμετείχαν στα πλήγματα σε απόσταση περίπου 1.800 χιλιομέτρων από το Ισραήλ.

💥 Explosions reported in Yemen: Hodeidah port under attack

Oil storage facilities, a power station and an airport have been hit, local media report. pic.twitter.com/xkuxHJWUNU

— NEXTA (@nexta_tv) September 29, 2024