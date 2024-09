Ιρανός κατάσκοπος – Νασράλα: Ποιος κάρφωσε τον ηγέτη της Χεζμπολάχ

Ένας Ιρανός κατάσκοπος φέρεται να παρείχε στο Ισραήλ πληροφορίες σχετικά με την άφιξη του Χασάν Νασράλα στα νότια της Βηρυτού, όπως αποκαλύπτει η Le Parisien. Σύμφωνα με λιβανέζικο μέσο, που επικαλείται τη γαλλική ιστοσελίδα, ο Νασράλα έφτασε στα νότια προάστια της Βηρυτού με το ίδιο ακριβώς όχημα με τον Αμπάς Νιλφορουσάν, τον αναπληρωτή διοικητή της ιρανικής δύναμης Quds στο Λίβανο. Επιπλέον, στη συνάντηση φέρεται να συμμετείχαν 12 υψηλόβαθμα στελέχη της Χεζμπολάχ. Οι IDF δημοσίευσαν εικόνες που δείχνουν μαχητικά αεροσκάφη F-15i της 69ης Μοίρας της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας να απογειώνονται από την αεροπορική βάση Χατζερίμ για να πραγματοποιήσουν το χτύπημα με στόχο τον Νασράλα.

Σύμφωνα με τον στρατό, κατά την επίθεση τα μαχητικά αεροσκάφη έριξαν δεκάδες βόμβες καταστρέφοντας καταφύγια στο υπόγειο αρχηγείο της Χεζμπολάχ στο προάστιο Νταχίγια της Βηρυτού. Σύμφωνα με αναλυτή που επικαλούνται οι New York Times, όπως μετέδωσε το The Times of Israel, τα οκτώ αεροσκάφη F-15I ήταν εξοπλισμένα με τουλάχιστον 15 πυρομαχικά 2.000 λιβρών με αμερικανικής κατασκευής σύστημα καθοδήγησης ακριβείας που προσαρμόζεται στις βόμβες.

Reuters: Η δολοφονία του Νασράλα αποκαλύπτει το βάθος της ισραηλινής παρείσφρησης στη Χεζμπολάχ

Το Reuters αναφέρει ότι μετά τη δολοφονία του Νασράλα, η Χεζμπολάχ αντιμετωπίζει την τεράστια πρόκληση να εξαλείψει τη διείσδυση στις τάξεις της, η οποία επέτρεψε στο Ισραήλ, να καταστρέψει οπλικές εγκαταστάσεις, να παγιδεύσει τις επικοινωνίες της και να δολοφονήσει τον βετεράνο ηγέτη, η τοποθεσία του οποίου αποτελούσε επί χρόνια επτασφράγιστο μυστικό. Η δολοφονία του Νασράλα σε ένα αρχηγείο διοίκησης την Παρασκευή ήρθε μόλις μια εβδομάδα μετά τη φονική έκρηξη εκατοντάδων παγιδευμένων βομβιτών από το Ισραήλ. Ήταν το αποκορύφωμα διαδοχικών και γρήγορων χτυπημάτων που εξουδετέρωσαν το μισό ηγετικό συμβούλιο της Χεζμπολάχ και αποδεκάτισαν την ανώτατη στρατιωτική της διοίκηση.

Πηγή που γνωρίζει το σκεπτικό του Ισραήλ δήλωσε στο Reuters, λιγότερο από 24 ώρες πριν από το χτύπημα, ότι το Τελ Αβίβ έχει περάσει 20 χρόνια εστιάζοντας τις προσπάθειες των μυστικών υπηρεσιών στη Χεζμπολάχ και θα μπορούσε να χτυπήσει τον Νασράλα όποτε ήθελε, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγείου. Το πρόσωπο αυτό χαρακτήρισε τις πληροφορίες «λαμπρές», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

IDF: Σκοτώσαμε τον Ναμπίλ Καούκ, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ

Σήμερα, οι IDF ανακοίνωσαν την εξουδετέρωση ενός ακόμη υψηλόβαθμου στελέχους της Χεζμπολάχ. Πρόκειται για τον Ναμπίλ Καούκ, επικεφαλής του προληπτικού συμβουλίου ασφαλείας της Χεζμπολάχ και βασικό μέλος του κεντρικού συμβουλίου της. Προς το παρόν η οργάνωση δεν έχει δώσει κανένα σχόλιο σχετικά με την τύχη του Καούκ. Οι IDF περιέγραψαν τον Καούκ ως πρόσωπο «κοντά στην κορυφή» της Χεζμπολάχ και συνέχισαν λέγοντας ότι «συμμετείχε άμεσα στην προώθηση τρομοκρατικών συνωμοσιών εναντίον του κράτους του Ισραήλ και των πολιτών του».