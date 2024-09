Εγκλωβισμένοι αστροναύτες στο διάστημα: Εκτοξεύτηκε η αποστολή της SpaceX που θα τους φέρει πίσω

Η SpaceX εκτόξευσε αποστολή για να φέρει πίσω δύο αστροναύτες που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) από τον περασμένο Ιούνιο. Η κάψουλα Dragon, η οποία έχει δύο κενές θέσεις για τον Μπουτς Γουίλμορ και την Σούνι Γουίλιαμς, εκτοξεύτηκε από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα το Σάββατο. Η αποστολή των αστροναυτών στον ISS αναμενόταν να διαρκέσει περίπου οκτώ ημέρες, αλλά αφού διαπιστώθηκε βλάβη στο όχημα Starliner της Boeing, αυτό επέστρεψε στη Γη άδειο για προληπτικούς λόγους. Ο αστροναύτης της NASA Νικ Χέιγκ και ο Ρώσος κοσμοναύτης Αλεξάντερ Γκορμπούνοφ πετούν με νέες προμήθειες για τους δύο αστροναύτες και αναμένεται να τους φέρουν πίσω τον Φεβρουάριο, αναφέρει το BBC.

Go #Crew9! A @SpaceX Dragon spacecraft is on its way to the @Space_Station following today’s launch from Cape Canaveral Space Force Station in Florida. The new crew arrives at the orbiting lab Sunday, Sept. 29, for a five-month science mission: https://t.co/MGfQEm00Fd pic.twitter.com/sHtbOBEjlE

— NASA (@NASA) September 28, 2024