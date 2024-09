Θάνατος Νασράλα: Παρουσιάστρια ειδήσεων στο Λίβανο κλαίει ανακοινώνοντας τον θάνατο του ηγέτη της Χεζμπολάχ

Παρουσιάστρια ειδήσεων λιβανέζικου δικτύου κλαίει ανακοινώνοντας τον θάνατο του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Η παρουσιάστρια του τηλεοπτικού σταθμού Al-Mayadeen δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της και με πνιγμένη φωνή ανακοινώνει πως ο ηγέτης της Χεσμπολάχ Χασάν Νασράλα είναι νεκρός από πυρά του Ισραήλ.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, σκοτώθηκε κατά τον βομβαρδισμό του αρχηγείου της οργάνωσης στα νότια προάστια της Βηρυτού το απόγευμα της Παρασκευής.

Ο θάνατος του Νασράλα θεωρείται καταστροφικό πλήγμα για τη Χεζμπολάχ, εν μέσω των συνεχιζόμενων ισραηλινών επιθέσεων. Ακόμη και μετά την επιβεβαίωση της είδησης, ορισμένοι υποστηρικτές της διατηρούσαν την ελπίδα ότι, με κάποιο τρόπο, ήταν ζωντανός.

