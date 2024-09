Μιριέλ Φούρερ: Νεκρή η 18χρονη ποδηλάτισσα

Η 18χρονη ποδηλάτισσα Μιριέλ Φούρερ από την Ελβετία έχασε τη ζωή της μετά από σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα, όπως ανακοίνωσε η Διεθνής Ένωση Ποδηλασίας (UCI) την Παρασκευή. Η Φούρερ αγωνιζόταν στον αγώνα δρόμου νεανίδων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Ζυρίχη την Πέμπτη, όταν τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της UCI, μετά την πτώση της, η Φούρερ μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, αλλά υπέκυψε στα τραύματά της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ζυρίχης. «Με μεγάλη θλίψη, η Διεθνής Ένωση Ποδηλασίας (UCI) και η Οργανωτική Επιτροπή του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Δρόμου και Παρα-ποδηλασίας του 2024 στη Ζυρίχη έλαβαν σήμερα την τραγική είδηση του θανάτου της νεαρής Ελβετίδας ποδηλάτριας Μιριέλ Φούρερ», ανέφερε η UCI σε δήλωσή της.

SBS extends its heartfelt condolences to the family and loved ones of Muriel Furrer, who tragically lost her life at the age of 18 after succumbing to head injuries sustained in a crash in the junior women’s road race of the 2024 UCI Cycling World Championships on Thursday. pic.twitter.com/8IJHxrKomA

