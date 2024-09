Πρόεδρος Αϊτής ΟΗΕ: Επική γκάφα με το νερό

Σε μια γκάφα που θα μείνει στην ιστορία των Γενικών Συνελεύσεων του ΟΗΕ υπέπεσε ο μεταβατικός πρόεδρος της Αϊτής, ο οποίος αντί να πιει νερό από το ποτήρι που έχουν στη διάθεσή τους οι ομιλητές που βρίσκονται στο βήμα, ήπιε από την… κανάτα! Όπως φαίνεται στο βίντεο που έχει γίνει viral, ο Αϊτινός πολιτικός δεν κατάλαβε το λάθος του, με αποτέλεσμα το νερό να πέσει στο κοστούμι του και ο ίδιος να υποχρεωθεί να σκουπιστεί κακήν κακώς. Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που ο μεταβατικός πρόεδρος της Αϊτής ήθελε να αναφερθεί στους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι μετανάστες από την Αϊτή τρώνε οικόσιτα ζώα στο Σπρίνγκφιλντ του Οχάιο. «Θα ήθελα να απευθύνω τον αδελφικό μου χαιρετισμό στους φίλους της Αϊτής που έχουν δείξει την αλληλεγγύη τους στους μετανάστες από τη χώρα μου και ειδικά σε όσους ζουν στο Σπρίνγκφιλντ του Οχάιο» είπε σε κάποιο σημείο της ομιλίας του ο Φιλς. Ο ίδιος είχε εκφράσει την αγωνία του για τους Αϊτινούς στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο και την προκατάληψη που αντιμετωπίζουν μετά τα όσα είπε ο Τραμπ.

Top Haitian politician Edgard Leblanc Fils clumsily drinks from pitcher during speech to UN.

Τι είχε πει ο Τραμπ

Όταν η συζήτηση στο ντιμπέιτ του Ντόναλντ Τραμπ με την Κάμαλα Χάρις, έφτασε στο μεταναστευτικό ο Τραμπ υποστήριξε ότι μετανάστες από την Αϊτή που ζουν στο Οχάιο, απαγάγουν και τρώνε ζώα, θέση που πρώτος είχε υποστηρίξει ο υποψήφιος αντιπρόεδρός του, Τζέι Ντι Βανς. «Τρώνε τα σκυλιά. Τρώνε τις γάτες. Τρώνε τα ζώα των ανθρώπων που ζουν εκεί» ήταν η αποστροφή του Τραμπ για όσα κατά τον ίδιο συμβαίνουν στο Σπρίνγκφιλντ του Οχάιο. Ο ισχυρισμός του Τραμπ αφενός προκάλεσε το μειδίαμα της Χάρις που έκανε λόγο για «ακραία θέση» και αφετέρου – κάτι που συνέβη για πρώτη φορά σε ντιμπέιτ – υποχρέωσε τον συντονιστή της συζήτησης από το ABC να διαψεύσει τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών. «Το ABC επικοινώνησε με τον δήμαρχο του Σπρίνγκφιλντ, ο οποίος μας είπε ότι δεν υπάρχει καμία βάσιμη καταγγελία για ισχυρισμούς ότι ζώα κακοποιούνται ή τραυματίζονται από άτομα που ανήκουν στις κοινότητες των μεταναστών» είπε ο δημοσιογράφος με τον Τραμπ, ωστόσο, να επιμένει λέγοντας ότι «μου το είπαν, μου είπαν “μας τρώνε τα ζώα”».

Months ago, I raised the issue of Haitian illegal immigrants draining social services and generally causing chaos all over Springfield, Ohio.

Reports now show that people have had their pets abducted and eaten by people who shouldn’t be in this country. Where is our border czar? pic.twitter.com/rf0EDIeI5i

— JD Vance (@JDVance) September 9, 2024