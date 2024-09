Κάψουλα «Sarco» Ελβετία: Καταγγελία κόλαφος από γυναίκα που ήθελε να πεθάνει

Σε σοβαρή καταγγελία κατά της εταιρείας Last Resort που ανέλαβε την υποβοηθούμενη αυτοκτονία μιας 64χρονης Αμερικανίδας στην Ελβετία χρησιμοποιώντας τον θάλαμο Sarco, είχε προχωρήσει μια 55χρονη, επίσης από τις ΗΠΑ, η οποία θα ήταν η πρώτη που θα χρησιμοποιούσε αυτή τη μέθοδο για την αυτοκτονία της. Σε επιστολή της στην εφημερίδα Neue Zürcher Zeitung, η 55χρονη είχε κατηγορήσει τους υπευθύνους της Last Resort ότι είναι «άκαρδοι», ότι ήθελαν να την εκμεταλλευτούν για λόγους δημοσιότητας και ότι ήθελαν να πάρουν τις αποταμιεύσεις της. Η 55χρονη γυναίκα, η οποία καταγόταν από την Αλαμπάμα, ονοματίζει στην επιστολή της τον αντιπρόεδρο της εταιρείας Φλόριαν Γουίλετα και τη νομική εκπρόσωπο Φιόνα Στιούαρτ, υποστηρίζοντας ότι ήθελαν να την εκμεταλλευτούν.

