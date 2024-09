«Βραδιά του ερευνητή» στο ΕΜΠ για 11η χρονιά

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) διοργανώνει αύριο Παρασκευή, τη «Βραδιά του Ερευνητή», για όλα τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα της Αττικής. Από τις 17:00 (5:00 μ.μ.) μέχρι τις 22:00 (10:00 μ.μ.), στο εμβληματικό κτίριο Αβέρωφ, του ιστορικού συγκροτήματος Πατησίων του ΕΜΠ, οι επισκέπτες του, οι πολίτες της Αθήνας, με έμφαση στους μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς, θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο της έρευνας και της γνώσης μέσα από καινοτόμα επιστημονικά έργα, να γνωρίσουν από κοντά τους ερευνητές, αλλά και να συμμετάσχουν σε πλήθος πρωτότυπων δράσεων.

Η «Βραδιά του Ερευνητή» στο ΕΜΠ στοχεύει στην ανάδειξη της ουσιαστικής συμβολής της πανεπιστημιακής έρευνας των Ερευνητικών Κέντρων και του επιστημονικού δυναμικού στην ανάπτυξη της χώρας. Παράλληλα, η διεξαγωγή της εκδήλωσης συνδέεται άρρηκτα με την αξιοποίηση του Πολυτεχνείου Πατησίων για εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς σκοπούς, ως κόμβου διασύνδεσης του ΕΜΠ με την κοινωνία. Ταυτόχρονα, προβάλλεται η συμβολή του Πολυτεχνείου στη δημοκρατική και ακαδημαϊκή λειτουργία του δημόσιου πανεπιστημίου, εκπαιδεύοντας μηχανικούς υψηλής ποιότητας, εξάγοντας τεχνογνωσία, με διεθνή αναγνώριση και σύνδεση με την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Η έναρξη των φετινών εκδηλώσεων της Βραδιάς του Ερευνητή και ειδικότερα της δράσης «Ερευνητές στα Σχολεία» κηρύχθηκε από τον Πρύτανη του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Καθ. Ι.Κ. Χατζηγεωργίου στις 15 Σεπτεμβρίου στην Ηρωική Νήσο Κάσο, όπου παρουσιάστηκε η συμβολή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και των συνεργαζόμενων φορέων (Πρόγραμμα ΑΕΙ/Τ2ΕΔΚ-01278) στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της αειφόρου ανάπτυξης της Κάσου παρουσία των μαθητών και των κατοίκων του νησιού, με την ευκαιρία των 200 χρόνων από το Ολοκαύτωμα. Το απόγευμα της Παρασκευής 27 Σεπτεμβρίου 2024 θα πραγματοποιηθεί η Εναρκτήρια Εκδήλωση στο ιστορικό κτήριο Αβέρωφ του συγκροτήματος του Πολυτεχνείου στην Πατησίων.

Η φετινή διοργάνωση εστιάζει στους τομείς:

Αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης με κοινωνική συμμετοχή και καινοτομία

Πράσινη, γαλάζια και ψηφιακή μετάβαση

Αειφορία – κυκλική οικονομία – βιώσιμη κινητικότητα – υγεία – προσβασιμότητα ποιότητα ζωής

Τα επιτεύγματα των ερευνητικών ομάδων του ΕΜΠ, των Πανεπιστημίων της Αττικής και άλλων Πανεπιστημίων, όπως το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – με ΜoU με το ΕΜΠ – και Ερευνητικών Κέντρων, καθώς και φοιτητικών ομάδων και συναφών εκπαιδευτικών οργανισμών, θα παρουσιαστούν τη φετινή χρονιά, παράλληλα με σειρά εκδηλώσεων, παρουσιάσεων ανοιχτών επί τόπου, εργαστηρίων και πολιτιστικών δρώμενων. Όπως πλέον έχει γίνει παράδοση, τη Βραδιά πλαισιώνει μουσικά η Ομάδα Κρουστών του Μουσικού Τμήματος του ΕΜΠ υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Βασίλη Βασιλάτου και το Μουσικό Τμήμα του ΕΜΠ υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόμου. Η Βραδιά θα πλαισιωθεί από ψυχαγωγικές εκπαιδευτικές παραστάσεις («Ο Καραγκιόζης και το μεγάλο μυστήριο» – Αθηναϊκός Θίασος Σκιών, Stand-up Chemistry – Theatronio, Science Reactors).

Θεματικές Γωνιές

Στο αίθριο του κτηρίου Αβέρωφ θα στηθούν οι καθιερωμένες θεματικές γωνιές «Έρευνα & Εκπαίδευση», «Απασχόληση και Καινοτομία», «Ανάπτυξη και Αειφορία», καθώς και η «Ευρωπαϊκή γωνιά». Θα παρουσιαστούν δείγματα παραδοσιακής ναυπηγικής, πρότυπων αγωνιστικών οχημάτων, αεροσκαφών, σκαφών, ρομποτικής και άλλων πρωτότυπων εκθεμάτων.

Κοινές δράσεις

Φέτος για πρώτη φορά διοργανώνονται κοινές δράσεις σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας που μετέχουν στην κοινοπραξία του Προγράμματος (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο) με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για τις «Αποστολές της ΕΕ» (EU Missions) στο πλαίσιο του Προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας Horizon Europe, για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μικρών επισκεπτών (Planting for the future, The game of re-use), για την ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση των διακρίσεων (Science HERoes), για την ανάδειξη της καινοτομίας (Showcasing innovation) με τη συμμετοχή εταιρειών τεχνοβλαστών, για την ανάδειξη κόμβων επιστήμης και μάθησης (Science and learning hub) σε ζωντανή σύνδεση με πειράματα του CERΝ.

Διοργάνωση

Κάθε χρόνο περισσότεροι από δύο εκατομμύρια πολίτες σε πάνω από 350 ευρωπαϊκές πόλεις σε 25 χώρες μετέχουν στη «Βραδιά του Ερευνητή», μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Researchers’ Night), που στοχεύει στην εξοικείωση του κοινού με τον κόσμο της έρευνας και της επιστήμης. Η Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ διοργανώνεται με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon Europe Science Odyssey-Research Missions Under Starry Skies με Επιστημονικά Υπεύθυνη για το ΕΜΠ την Ομοτ. Καθ. Αντωνία Μοροπούλου. Την εκδήλωση, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διοργανώνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συνδιοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Συμμετέχει το Γραφείο Διασύνδεσης – Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων ΕΜΠ και η Ελληνική Πλατφόρμα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Δήμου Αθηναίων – δια της Αναπτυξιακής Αθήνας ΑΕ, της Ανάπλασης Αθήνας ΑΕ, του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Επικοινωνιών και Υπολογιστών του ΕΜΠ, της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας και του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Χορηγοί επικοινωνίας είναι οι: ΕΡΤ, ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ, BCI media.

Χορηγοί της Βραδιάς είναι οι: Motor Oil, ΔΕΔΔΗΕ, ΤΜΕΔΕ, ΤΕΡΝΑ, ΤΙΤΑΝ, EUROBANK, ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ, ΟΒΙ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη «Βραδιά του Ερευνητή» μπορείτε να βρείτε στην επίσημη σελίδα της εκδήλωσης https://www.ntua.gr/ntuaren/.

ΑΠΕ-ΜΠΕ