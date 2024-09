Γυναίκες Αφγανιστάν: «Ένας σκίουρος έχει περισσότερα δικαιώματα»

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Μέριλ Στριπ εξέφρασε την άποψη ότι ακόμη και «ένας σκίουρος έχει περισσότερα δικαιώματα» από ένα κορίτσι στο Αφγανιστάν ενώνοντας τη φωνή της με εκείνη των γυναικών στο Αφγανιστάν που ζητούν από την κυβέρνηση των Ταλιμπάν να άρει τους αυστηρούς περιορισμούς που τους έχει επιβάλει. Οι αρχές των Ταλιμπάν έχουν εφαρμόσει μια αυστηρή ερμηνεία του ισλαμικού νόμου από τότε που επέστρεψαν στην εξουσία στο Αφγανιστάν τον Αύγουστο του 2021 έπειτα από την απόσυρση των υπό τις ΗΠΑ δυνάμεων.

Οι γυναίκες και τα κορίτσια έχουν σηκώσει το βάρος των περιορισμών–ανάμεσά τους το να μην έχουν πρόσβαση σε δημόσια πάρκα, να τους απαγορεύεται να φοιτούν στο πανεπιστήμιο και να τραγουδούν δημοσίως–κάτι το οποίο τα Ηνωμένα Έθνη χαρακτήρισαν «έμφυλο απαρτχάιντ». «Ένας σκίουρος έχει περισσότερα δικαιώματα από ένα κορίτσι στο Αφγανιστάν σήμερα επειδή οι Ταλιμπάν έχουν απαγορεύσει στις γυναίκες και στα κορίτσια την πρόσβαση στα δημόσια πάρκα», σχολίασε χθες η Μέριλ Στριπ στη διάρκεια συζήτησης που έγινε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

«Ένα πουλί μπορεί να τραγουδήσει στην Καμπούλ, αλλά όχι και ένα κορίτσι ή μια γυναίκα δημοσίως», συνέχισε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός. «Νιώθω ότι η διεθνής κοινότητα στο σύνολό της, αν ενώσει τις δυνάμεις της, μπορεί να επηρεάσει την αλλαγή στο Αφγανιστάν και να σταματήσει την αργή ασφυξία του μισού πληθυσμού», είπε η ίδια. Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν, η οποία δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί από άλλη χώρα, δημοσιοποίησε τον Αύγουστο έναν νέο νόμο που επικρίθηκε ευρέως καθώς αυστηροποιεί ακόμη περισσότερο τους περιορισμούς στις ζωές των γυναικών. Παρότι πολλά από τα μέτρα είχαν ανεπίσημα επιβληθεί από τότε που ανέλαβαν οι Ταλιμπάν το 2021, η επίσημη κωδικοποίησή τους προκάλεσε την κατακραυγή της διεθνούς κοινότητας και των οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

