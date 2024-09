Ανώτατος διοικητής Χεζμπολάχ: Νεκρός σε ισραηλινή επιδρομή

Ένας ανώτατος διοικητής της Χεζμπολάχ σκοτώθηκε σε μια ισραηλινή επιδρομή σήμερα με στόχο πολυκατοικία στη Βηρυτό δήλωσαν στο Reuters λιβανικές πηγές ασφαλείας.Ο διοικητής της μονάδας της Χεζμπολάχ ονομάζεται Ιμπραχίμ Κουμπαϊσί, σύμφωνα με τις πηγές, και ήταν επικεφαλής της μονάδας ρουκετών και πυραύλων της σιιτικής οργάνωσης. Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του ότι σκότωσε τον Ιμπραχίμ Κουμπάισι, διοικητή της Χεζμπολάχ, επικεφαλής της μονάδας ρουκετών και πυραύλων της σιιτικής οργάνωσης, σε αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό. Ο Κουμπάισι ήταν στόχος μαζί με άλλους διοικητές της μονάδας ρουκετών και πυραύλων της Χεζμπολάχ, ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Ο Κουμπάισι εντάχθηκε στη σιιτική οργάνωση τη δεκαετία του 1980 και έκτοτε είχε αναλάβει πολλούς σημαντικούς στρατιωτικούς ρόλους εντός της οργάνωσης και ήταν υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση πολυάριθμων επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτών, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό. «Με τα χρόνια και κατά τη διάρκεια του πολέμου, έγινε υπεύθυνος για την εκτόξευση πυραύλων προς ισραηλινούς αμάχους», τόνισε ο στρατός, «ο Κουμπάισι ήταν μια σημαντική πηγή γνώσης στον τομέα των πυραύλων και είχε στενούς δεσμούς με ανώτερους στρατιωτικούς ηγέτες της Χεζμπολάχ». Νωρίτερα δύο λιβανικές πηγές ασφαλείας είχαν πει ότι ο Κουμπάισι σκοτώθηκε σε μια ισραηλινή επιδρομή σήμερα με στόχο πολυκατοικία στη Βηρυτό.

🔴Ibrahim Muhammad Qabisi, the Commander of Hezbollah’s Missiles and Rockets Force, was eliminated by an IAF airstrike in Beirut.

Qabisi commanded several missile units within the Hezbollah terrorist organization, including the Precision Guided Missile Unit. Over the years and… pic.twitter.com/nEumRYUFYc

