Το καλύτερο burger στον κόσμο: Ούτε ΗΠΑ, ούτε Γερμανία

Οι ΗΠΑ δεν φιλοξενεί πλέον το καλύτερο μπέργκερ στον κόσμο καθώς μια ευρωπαϊκή αλυσίδα κέρδισε τον τίτλο για φέτος, σύμφωνα με τον «Οδηγό Μισελέν για μπέργκερ». Είναι η πρώτη φορά που το βραβείο πηγαίνει σε εστιατόριο εκτός Αμερικής. Η γνωστή «Pizza Loves Emily» από τη Νέα Υόρκη ήταν στην κορυφή της λίστας πέρυσι, αλλά φέτος έπεσε στο No. 2. Το καλύτερο μπέργκερ δεν βρίσκεται ούτε στη Γερμανία όπου πολλοί πιστεύουν ότι οι πρόγονοί τους εφηύραν το δημοφιλές street food στην πόλη του Αμβούργου. Το στέμμα του καλύτερου μπέργκερ στον κόσμο πήρε φέτος η Ισπανία. Το «Hundred Burgers», με τέσσερα εστιατόρια στη Βαλένθια και τρία στη Μαδρίτη, βρίσκεται στην πρώτη θέση στην κατάταξη του «World’s Best Burgers 2024».

Η ανακήρυξη του εστιατορίου αποδίδεται στο 120 ημερών παλαιωμένο μοσχαρίσιο κρέας του, το οποίο περιγράφεται ότι «λιώνει στο στόμα» και έχει «σούπερ τραγανό» μπέικον. «Για εμάς, η λήψη αυτής της αναγνώρισης είναι η εκπλήρωση ενός ονείρου ζωής», είπε ο Álex González, συνιδρυτής του Hundred Burgers, σε συνέντευξή του στην Infobae. «Δημιουργήσαμε την εταιρεία με στόχο να φτιάξουμε ένα μπέργκερ στο οποίο θα γινόταν παγκόσμια αναφορά και ποτέ στα πιο τρελά μας όνειρα δεν σκεφτήκαμε ότι θα επιλεχθούμε ως το καλύτερο μπέργκερ στον κόσμο. Είναι μεγάλη τιμή», πρόσθεσε. Τώρα τα κατάφεραν με με χρόνια έρευνας και σκληρής δουλειάς. Το 2017, ο González και ο συνιδρυτής Ezequiel Maldjian κατευθύνθηκαν στη Νέα Υόρκη για μια τετραήμερη περιοδεία στα κορυφαία 15 μπέργκερ της πόλης. Αρχικά είχαν στόχο τη βελτίωση του μπέργκερ στο εστιατόριο της μητέρας του González, ωστόσο, το ταξίδι τους ενέπνευσε να ανοίξουν το δικό τους μαγαζί με επίκεντρο τα μπέργκερ.

Μέχρι το 2020, το Hundred Burgers είχε την πρώτη του τοποθεσία και γρήγορα κέρδισε το βραβείο «καλύτερου μπέργκερ στην Ισπανία». Άλλοι κορυφαίοι υποψήφιοι στην κατάταξη περιλαμβάνουν το Au Cheval, με τοποθεσίες στο Σικάγο και τη Νέα Υόρκη, το Holy Burger στο Σάο Πάολο και το Funky Chicken Food Truck στη Στοκχόλμη. Η Burger & Beyond, από το Μάντσεστερ και το Λονδίνο, έχασε ελάχιστα την πρώτη πεντάδα.

Η κατάταξη του World’s Best Burgers 2024 για τα καλύτερα μπέργκερ στον κόσμο:

Hundred Burgers – Βαλένθια & Μαδρίτη

Pizza Loves Emily – Νέα Υόρκη

Au Cheval – Σικάγο & Νέα Υόρκη

Holy Burger – Σάο Πάολο

Funky Chicken Foodtruck – Στοκχόλμη

Burgers & Beyond – Λονδίνο & Μάντσεστερ

Pastis – Νέα Υόρκη

Bleecker – Λονδίνο

AMBOY Quality Meats and Delicious Burger – Λος Άντζελες

