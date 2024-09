Τίρανα ανεξάρτητο μουσουλμανικό κρατίδιο: Τι ετοιμάζει ο Ράμα

Για σχέδιο του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα, να δημιουργήσει το πρώτο ανεξάρτητο κρατίδιο ισλαμιστών στα Τίρανα, με έκταση περίπου το ένα τέταρτο του Βατικανού. Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της Hurriyet τα σχέδια του Ράμα αφορούν τους «Μπεκτασήδες», μια σύγχρονη έκφραση του ισλαμισμού, και βασίζονται πάνω στο πρότυπο του Βατικανού. Ο Ράμα, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο «τουρκικό σπίτι» στη Νέα Υόρκη χωρίς να είναι γνωστό αν συζήτησαν τα σχέδια αυτά, μίλησε στους New York Times και υποστήριξε ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν το 2025 με στόχο «την προώθηση ενός ανεκτικού Ισλάμ για το οποίο η Αλβανία θα είναι υπερήφανη».

Albania’s PM @EdiRamaAL has announced plans to transform the Tirana-based Bektashi Muslims, an Islamic Sufi order, into a sovereign state to promote moderation, tolerance & peaceful coexistence.

Bektashi Muslims make up 10% of the Muslims in the country, as per the last census. pic.twitter.com/mhMzWOBCNm

— Jakub Bielamowicz (@KubaBielamowicz) September 23, 2024