Η καλύτερη πίτσα της χρονιάς: Κι όμως, δεν τη βρίσκουμε στην Ιταλία

Όταν ακούει κανείς τη λέξη «πίτσα», το μυαλό του πηγαίνει στην Ιταλία, μιας και προέρχεται από τη γειτονική χώρα. Και, φυσικά, όποιος την επισκέπτεται επιβάλλεται να δοκιμάσει την αυθεντική πίτσα, μιας και οι υπόλοιπες χώρες τη φτιάχνουν με διαφορετικό τρόπο. Ιδιαίτερα φημισμένη είναι η πίτσα που φτιάχνεται στη Νάπολη. Ωστόσο, η καλύτερη πίτσα για το 2024, όπως αναδείχθηκε μέσω ψηφοφορίας, δεν βρίσκεται στη Νάπολη, αλλά ούτε καν στην Ιταλία! Αυτοί που καυχιούνται για την καλύτερη πίτσα αυτής της χρονιάς είναι οι Αμερικανοί και συγκεκριμένα οι Νεοϋορκέζοι! Αυτή την εβδομάδα τα 50 Top Pizza Awards με έδρα την Ιταλία έβγαλαν την παγκόσμια λίστα του 2024, και ένα εστιατόριο του Lower East Side βγήκε στην κορυφή.

Το Una Pizza Napoletana, που άνοιξε ο μαέστρος της πίτσας Anthony Mangieri τον Μάρτιο του 2022, όχι μόνο κέρδισε τους ανταγωνιστές των ΗΠΑ, αλλά και τους παγκόσμιους. Αυτό περιλαμβάνει πιτσαρίες στη Νάπολη της Ιταλίας, την ιερή γη για τους λάτρεις της πίτσας και τους καλοφαγάδες γενικότερα. «Είναι ενθαρρυντικό το ότι αναγνωρίζομαι για αυτό 30 χρόνια μετά την έναρξη της καριέρας μου, ειδικά στη Νάπολη, όπου ξεκίνησε η πίτσα», δήλωσε ο Mangieri στο CNN Travel. Οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης είδαν άλλες τρεις πιτσαρίες να μπαίνουν στη λίστα του 2024, η οποία περιλάμβανε συνολικά 101 εστιατόρια (παρά το «50» στο όνομα των βραβείων). Η κατάταξη των άλλων πιτσαριών της Νέας Υόρκης ήταν η Ribalta στο νούμερο 19, η Don Antonio στο νούμερο 30 και η L’industrie Pizzeria στο νούμερο 80.

Η Ιταλία κατάφερε, ακόμη, να κυριαρχήσει στη συνολική λίστα με 41 εστιατόρια, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίστηκαν συνολικά 15 θέσεις. Και η Νάπολη κατάφερε να ξεπεράσει τη Νέα Υόρκη με πέντε καταχωρίσεις στη λίστα, συμπεριλαμβανομένης της ισοπαλίας στη θέση Νο 2 με την Diego Vigtaliano Pizzeria. Δείχνοντας πόσο πραγματικά παγκόσμια είναι τα βραβεία, έθνη που δεν είναι ακριβώς γνωστά για τις συνταγές πίτσας τους -Νότια Κορέα, Βολιβία και Ινδία, για να αναφέρουμε τρία- εκπροσωπήθηκαν στη λίστα.

Γιατί η Una Pizza Napoletana;

Τα 50 κορυφαία βραβεία πίτσας εξηγούν πώς η Una απέσπασε την υψηλότερη τιμή στην ιστοσελίδα της. «Σε μια χώρα που συνηθίζει πάντα να βάζει τα πάντα στην πίτσα, ο Anthony προτείνει μόνο την πιο αγνή παράδοση στις γαρνιτούρες, με εξαιρετικής ποιότητας υλικά. Marinara, Margherita, Cosacca και μια πίτσα που αλλάζει κάθε μέρα, με βάση τα υλικά της αγοράς», ανέφερε η ιστοσελίδα των βραβείων. Ο Mangieri, ο οποίος μεγάλωσε στο Νιου Τζέρσεϊ, ανέπτυξε «εμμονή με την πίτσα σε νεαρή ηλικία», δήλωσε εκπρόσωπος του εστιατορίου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η μητέρα του κατέληξε να τον οδηγεί σε όλα τα γνωστά σημεία του Νιου Τζέρσεϊ, της Νέας Υόρκης και του Κονέκτικατ στην προσπάθειά του να βρει την «τέλεια πίτσα».

Ο Mangieri «επικεντρώνεται σε πίτσες με φυσικό προζύμι, που ψήνονται σε ξύλο με συστατικά όπως οι καλύτερες ντομάτες San Marzano, άγρια ρίγανη Amalfi, βουβαλίσια μοτσαρέλα DOP και σικελικό θαλασσινό αλάτι», δήλωσε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας: «Επέλεξε να έχει μόνο μία τοποθεσία για να μπορέσει να επικεντρωθεί εμμονικά σε κάθε λεπτομέρεια». Ο Mangieri εστιάζει στα βασικά για να επιτύχει τα αποτελέσματά του. «Αυτό που κάνει μια πραγματικά καλή πίτσα είναι πρώτα η ζύμη. Δεν είναι μια συγκεκριμένη συνταγή, αλλά έχει να κάνει με την ενυδάτωση και την κατανόηση του τρόπου επεξεργασίας της ζύμης και την ικανότητα προσαρμογής σε όλες τις μεταβλητές που εμπλέκονται», δήλωσε στο CNN Travel. «Στο Una, αυτό που μας κάνει να διαφέρουμε είναι ότι η ζύμη μας είναι φυσικά προζυμωμένη και εξαιρετικά ενυδατωμένη, δεν είναι ποτέ στο ψυγείο, φτιάχνεται με ένα μείγμα πολλών διαφορετικών ιταλικών αλεύρων και φτιάχνω τη ζύμη κάθε μέρα που ανοίγουμε».

Η πιτσαρία Una Pizza Napoletana θα πρέπει να απευθύνεται στο κοινό του «αργού φαγητού». Ψήνει μόνο τρεις πίτσες κάθε φορά στους ξυλόφουρνούς της. Η σημερινή τοποθεσία, στην οδό Orchard 175, ακριβώς έξω από την οδό Houston Street, είναι στην πραγματικότητα η έκτη επανάληψη του εστιατορίου και είναι ανοιχτή από τον Μάρτιο του 2022. Για τους ανθρώπους που προτιμούν περισσότερο τα κατεψυγμένα γλυκά παρά την καυτή πίτσα, τα 50 Top Pizza Awards επαίνεσαν επίσης το σπιτικό παγωτό και τα εποχικά σορμπέ στο Una. Όσον αφορά την αναγνώριση, ο Mangieri δήλωσε: «Η αναγνώριση εκτιμάται, αλλά τελικά δεν είναι ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησα και δεν είναι ο λόγος για τον οποίο συνεχίζω να φτιάχνω κάθε μπάλα ζύμης που σερβίρουμε στο Una μετά από τόσα χρόνια. Μας τροφοδοτεί για να πηγαίνουμε στο εστιατόριο κάθε μέρα και να δίνουμε περισσότερη αγάπη και συγκέντρωση και να μη θεωρούμε τίποτα δεδομένο».

Και τι απολαμβάνει να τρώει ο ίδιος αυτός ο μετρ της πίτσας; «Τα ζυμαρικά τα τρώω σχεδόν σε κάθε γεύμα. Ή τη μεξικάνικη κουζίνα της αρραβωνιαστικιάς μου».

Ο πίνακας κατάταξης

Αυτές είναι οι κορυφαίες πιτσαρίες σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με τα 50 Top Pizza Awards, για το 2024:

Una Pizza Napoletana (Νέα Υόρκη, ΗΠΑ)

(ισοπαλία) Diego Vitagliano Pizzeria (Νάπολη, Ιταλία)

(ισοπαλία) I Masanielli – Francesco Martucci (Caserta, Ιταλία)

The Pizza Bar on 38th (Τόκιο, Ιαπωνία)

Confine (Μιλάνο, Ιταλία)

Napoli on the Road (Λονδίνο, Αγγλία)

Tony’s Pizza Napoletana (Σαν Φρανσίσκο, ΗΠΑ)

I Tigli (San Bonifacio, Ιταλία)

Sartoria Panatieri (Βαρκελώνη, Ισπανία)

50 Kalò (Νάπολη, Ιταλία)

Seu Pizza Illuminati (Ρώμη, Ιταλία)