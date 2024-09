Επίθεση Χεζμπολάχ στο Ισραήλ: Μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων

Μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων κατά του Ισραήλ – τις εντονότερες από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα – εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ, τροφοδοτώντας φόβους μιας ευρύτερης σύγκρουσης. Το λιβανικό κίνημα Χεζμπολάχ ανακοίνωσε μέσω Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες ότι στοχοποίησε την αεροπορική βάση Ραμάτ Νταβίντ του Ισραήλ εκτοξεύοντας δεκάδες πυραύλους, σε αντίποινα για τις «επανειλημμένες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο», εν μέσω εντατικών ισραηλινών αεροπορικών πληγμάτων στη μεθόριο. Από την άλλη πλευρά, οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF), ανακοίνωσαν το βράδυ του Σαββάτου ότι εξαπέλυσαν δύο κύματα επιθέσεων – το ένα επιτέθηκε σε περίπου 290 στόχους και το δεύτερο σε 110 τοποθεσίες – σε ολόκληρο τον νότιο Λίβανο, καθώς σειρήνες που προειδοποιούσαν για επιθέσεις με ρουκέτες της Χεζμπολάχ ηχούσαν σε δεκάδες πόλεις στο βόρειο Ισραήλ.

#Lebanon / #Palestine / #Israel 🇱🇧🇵🇸🇮🇱: #Hezbollah carried out a rocket attack against #IDF Ramat David Airbase and impact reported in the city of #Nazareth.

Notably, the attack appears to be carried out with possible #Syria-made 🇸🇾 302mm ‘Khaibar-1’ (M-302) artillery rockets. pic.twitter.com/TSQsHOc2lh

— War Noir (@war_noir) September 21, 2024