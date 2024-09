Ισραήλ – Χεζμπολάχ: “Έχουμε εξουδετερώσει σχεδόν πλήρως την ηγεσία της”

Το Ισραήλ λέει ότι έχει «εξοντώσει σχεδόν εντελώς» την ηγεσία της Χεζμπολάχ. Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι εξουδετέρωσε «σχεδόν πλήρως» την ηγεσία της Χεζμπολάχ με τη χθεσινή αεροπορική επιδρομή του στη Βηρυτό. Σε ανάρτησή τους στο Χ, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανέφεραν ότι σκοτώθηκαν δώδεκα «σημαντικοί τρομοκράτες».

Δείτε το διάγραμμα του ισραηλινού στρατού

Hezbollah’s military chain of command has been almost completely dismantled after a dozen significant terrorists including Ibrahim Aqil were eliminated yesterday.

We will continue operating against any terrorist organization that poses a threat to our civilians on all fronts. pic.twitter.com/F2Ewyx4WdL

