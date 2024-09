Επίθεση Ισραήλ στον Λίβανο: Παγκόσμια ανησυχία για ανάφλεξη

Για τους σφοδρότερους βομβαρδισμούς στο Λίβανο από τότε που η Χεζμπολάχ ξεκίνησε τις καθημερινές διασυνοριακές επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου, κάνουν λόγο οι δυνάμεις ασφαλείας στη Βηρυτό μετά το κύμα επιθέσεων που εξαπέλυσε το Τελ Αβίβ, την ώρα που η διεθνής κοινότητα ανησυχεί για κίνδυνο ανάφλεξης σε όλη τη Μέση Ανατολή. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν πάνω από 100 εκτοξευτές ρουκετών της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, οι οποίοι ήταν προετοιμασμένοι για άμεσες επιθέσεις κατά του Ισραήλ. Είπε ότι συνολικά οι εκτοξευτές περιλάμβαναν περίπου 1.000 κυλίνδρους εκτόξευσης. Αρκετά κτήρια και μια αποθήκη όπλων που ανήκαν στη Χεζμπολάχ επλήγησαν επίσης σε διάφορες περιοχές του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με τον στρατό. Εξάλλου, το πυροβολικό έπληξε την περιοχή Νακούρα του Λιβάνου και ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ επέμεινε πως οι επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολά «θα συνεχιστούν». Τα πλήγματα άρχισαν το απόγευμα της Πέμπτης και πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα κύματα. Δεν ήταν άμεσα γνωστό αν υπάρχουν θύματα.

«Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) συνεχίζουν να βλάπτουν και να υποβαθμίζουν τις τρομοκρατικές δυνατότητες και τις στρατιωτικές υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ», πρόσθεσε ο στρατός. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι μια διπλωματική λύση είναι εφικτή και επείγουσα, ενώ η Βρετανία ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ. Οι ΗΠΑ «φοβούνται και ανησυχούν για την πιθανή κλιμάκωση», δήλωσε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιέρ σε ενημέρωση. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ πάλι, κάλεσε τη λιβανική οργάνωση να σταματήσει τις «τρομοκρατικές επιθέσεις» εναντίον του Ισραήλ. Από την πλευρά του ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απευθύνθηκε με βίντεο απευθείας στους «φίλους του» πολίτες του Λιβάνου για να τονίζει πως «υπάρχει διπλωματική οδός» και ο πόλεμος «δεν είναι αναπόφευκτος».

