Πώς το Ισραήλ παγίδευσε 5.000 βομβητές της Χεζμπολάχ – Συγκεχυμένες οι πληροφορίες για την κατασκευή τους

Ένα άνευ προηγουμένου περιστατικό έλαβε χώρα στον Λίβανο με τις παράλληλες εκρήξεις σε πολλούς βομβητές που χρησιμοποιούσε η σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ, η οποία κατηγορεί ευθέως το Ισραήλ για την κατάσταση. Συγκεκριμένα, πηγές της Χεζμπολάχ κατονομάζουν την ισραηλινή υπηρεσία ασφαλείας Μοσάντ ότι τοποθέτησε μήνες πριν τα εκρηκτικά σε .000 βομβητές που εισήγαγε η λιβανέζικη οργάνωση. Η μεμακρυσμένη πυροδότηση των βομβητών προκάλεσε τον θάνατο εννέα ανθρώπων και τον τραυματισμό περίπου 3.000, συμπεριλαμβανομένων μαχητών της οργάνωσης και του απεσταλμένου του Ιράν στη Βηρυτό.

Πηγές ασφαλείας του Λιβάνου ανέφεραν ότι οι βομβητές ήταν από την Gold Apollo με έδρα την Ταϊβάν, αλλά η εταιρεία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι δεν κατασκεύαζε εκείνη τις συσκευές. Είπε ότι κατασκευάστηκαν από μια εταιρεία με την επωνυμία BAC, η οποία έχει άδεια χρήσης του εμπορικού της σήματος, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ έχει ορκιστεί να προχωρήσει σε αντίποινα κατά του Ισραήλ, ο στρατός του οποίου αρνήθηκε να σχολιάσει τις εκρήξεις.

Η ανώτερη πηγή ασφαλείας του Λιβάνου δήλωσε ότι η ομάδα είχε παραγγείλει 5.000 βομβητές από την Gold Apollo, τα οποία σύμφωνα με αρκετές πηγές εισήχθησαν στη χώρα νωρίτερα φέτος. Ο ιδρυτής της Gold Apollo, Hsu Ching-Kuang, δήλωσε ότι οι βομβητές που χρησιμοποιήθηκαν στην έκρηξη κατασκευάστηκαν από μια εταιρεία στην Ευρώπη που είχε το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα της εταιρείας, το όνομα της οποίας δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει αμέσως. Η εταιρεία σε ανακοίνωσή της κατονόμασε την BAC ως την εταιρεία, αλλά ο Hsu αρνήθηκε να σχολιάσει την τοποθεσία της. «Το προϊόν δεν ήταν δικό μας. Είχε μόνο το εμπορικό σήμα μας πάνω του», δήλωσε ο Hsu στους δημοσιογράφους στα γραφεία της εταιρείας στη βόρεια πόλη της Ταϊβάν, Νέα Ταϊπέι, την Τετάρτη.

Η ανώτερη πηγή ασφαλείας του Λιβάνου αναγνώρισε μια φωτογραφία του μοντέλου του βομβητή, ένα AR-924, το οποίο όπως και άλλοι βομβητές λαμβάνει και εμφανίζει ασύρματα μηνύματα κειμένου, αλλά δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τηλεφωνικές κλήσεις. Η Gold Apollo ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι το μοντέλο AR-924 παράγεται και πωλείται από την BAC.

