Μις Τουρκία 2024: Σκληρές κριτικές μετά τη στέψη της

Αντιδράσεις στην Τουρκία έχει προκαλέσει η στέψη της Ιντίλ Μπιλγκέν ως Μις Τουρκία για το 2024. Ο λόγος… η εμφάνισή της, η οποία για πολλούς δεν έχει καμία σχέση με τα κυρίαρχα πρότυπα ομορφιάς. Μάλιστα η στέψη της 24χρονης Μπιλγκέν πυροδότησε αντιπαραθέσεις μεταξύ των χρηστών των social media σχετικά με τα πρότυπα ομορφιάς, τον σεξισμό και την πραγματική ουσία της ομορφιάς. Celebrities της γείτονας χώρας αλλά και πολλά δημόσια πρόσωπα έχουν συστρατευτεί για την υπεράσπιση της 24χρονης εστεμμένης, τονίζοντας τη σημασία της εσωτερικής ομορφιάς, της ευφυΐας και της ατομικότητας. Η 24χρονη Μπιλγκέν με ύψος 1,80μ. είναι απόφοιτος της ιατρικής σχολής. Ωστόσο αυτό που την έφερε στο επίκεντρο των επικρίσεων είναι το γεγονός ότι είναι κόρη διπλωμάτη και ειδικότερα του πρεσβευτή της Τουρκίας στην Ουκρανία. Αμέσως μετά τη στέψη της, την περασμένη Τετάρτη, πολλοί, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αμφισβήτησαν την καταλληλότητά της ως βασίλισσας ομορφιάς και θεώρησαν ότι η επαγγελματική ιδιότητα του πατέρα της επηρέασε το αποτέλεσμα.Ορισμένοι μάλιστα τη συνέκριναν με χαρακτήρες από τουρκικές ταινίες της δεκαετίας του ’70, όπου οι άνδρες μεταμφιέζονται σε γυναίκες για κωμικούς λόγους.

In Turkey men and women having meltdown over too tall, too educated, too gorgeous, too confident trilingual MD becoming Miss Turkey in 2024! Congrats İdil Bilgen.#ahmetçakar #idilbilgen #missturkey2024 https://t.co/EBjV3jcIiJ

— Didem Atahan (@didemnyc) September 12, 2024