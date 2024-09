Λίβανος μακελειό: Νεκροί και τραυματίες από εκρήξεις της Χεζμπολάχ

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα στον Λίβανο από ταυτόχρονες εκρήξεις εκατοντάδων βομβητών που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της χώρας. Μεταξύ των θυμάτων είναι δύο μαχητές του φιλοϊρανικού κινήματος και ένα κορίτσι 16 ετών. Δύο πηγές ασφαλείας ανέφεραν ότι ένας από τους νεκρούς μαχητές ήταν γιος βουλευτή της Χεζμπολάχ. Η λιβανέζικη οργάνωση δεν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι βρίσκεται πίσω από την επιχείρηση. Σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι διενεργεί έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια των εκρήξεων.

Επίσης, ένα δεκάχρονο κορίτσι σκοτώθηκε στον ανατολικό Λίβανο από την έκρηξη βομβητή του πατέρα της, μέλους της Χεζμπολάχ, τόνισε μια πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο. Τουλάχιστον 2.750 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων μαχητές της Χεζμπολάχ και υγειονομικοί, τραυματίστηκαν σήμερα όταν οι βομβητές που χρησιμοποιούσαν για να επικοινωνούν εξερράγησαν σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου.

Αναφορές για χακάρισμα από το Ισραήλ

Πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί αναφέρουν ως αιτία των εκρήξεων κυβερνοεπίθεση του Ισραήλ.

🇱🇧🇮🇱 Pagers explode across Lebanon!

Al Jazeera: “The explosion of communication devices in Lebanon was caused by a breach through wireless technology.”

Explosions occurred in:

– The southern suburbs

– Bekaa

– Nabatieh

– Al-Housh

– Bint Jbeil

– Tyre

– Southern Lebanon

