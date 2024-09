Βραζιλία: Στις φλόγες το εθνικό πάρκο της Μπραζίλια

Οι πυροσβέστες στη Βραζιλία προσπαθούσαν χθες, Κυριακή, να κατασβέσουν πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στο εθνικό πάρκο της Μπραζίλια, μία νέα εστία την ώρα που η χώρα είναι αντιμέτωπη με δεκάδες πυρκαγιές οι οποίες επιδεινώνονται από τη χειρότερη ξηρασία που έχει βιώσει ποτέ. Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και η σύζυγός του Ροζανγκέλα ντα Σίλβα πέταξαν πάνω από το κομμάτι του εθνικού πάρκου που έχει καταστραφεί από τις πυρκαγιές, σύμφωνα με εικόνες που δημοσιεύθηκαν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της βραζιλιάνικης προεδρίας. «Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση συνεργάζεται με τους πυροσβέστες για να αντιμετωπίσουν τις φλόγες», έγραψε ο Λούλα ντα Σίλβα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί φέτος στη Μπραζίλια, όπου έχει να βρέξει εδώ και 145 ημέρες, ενώ το ποσοστό υγρασίας στην πόλη είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο.

Από την πυρκαγιά έχουν καταστραφεί μέχρι στιγμής 12.000 στρέμματα, σύμφωνα με το ινστιτούτο Τσίκο Μέντες για την προστασίας της βιοποικιλότητας (ICMBio) που διαχειρίζεται τα εθνικά πάρκα της Βραζιλίας. Διευκρίνισε εξάλλου ότι οι επιχειρήσεις πυρόσβεσης θα συνεχιστούν όλη τη νύκτα στο πάρκο, που έχει έκταση 300.000 στρεμμάτων. Η πυρκαγιά ξέσπασε την ημέρα που ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου Φλάβιο Ντίνο επέτρεψε στην κυβέρνηση να ξεπεράσει το ανώτατο όριο δαπανών για να χρηματοδοτήσει τη μάχη κατά των πυρκαγιών που μαίνονται στη Βραζιλία, τις οποίες χαρακτήρισε «πανδημία». «Δεν μπορούμε να αρνηθούμε τη μέγιστη και πλέον αποτελεσματική βοήθεια (…) με την πρόφαση ότι σεβόμαστε έναν κανόνα που δεν περιλαμβάνεται στο Σύνταγμα», δήλωσε ο Ντίνο, ο οποίος ήταν ως τον Ιανουάριο υπουργός Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση Λούλα.

«Στόχος είναι να λύσουμε εντελώς τα χέρια του βραζιλιάνικου κράτους» για να προστατεύσει τους ανθρώπους που πλήττονται από τις φλόγες, κυρίως στον Αμαζόνιο, πρόσθεσε. Οι πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει μέχρι στιγμής φέτος τον Σεπτέμβριο στη Βραζιλία (55.517) έχουν ξεπεράσει σε αριθμό αυτές που είχαν καταγραφεί στη διάρκεια όλου του Σεπτεμβρίου το 2023 (46.498), σύμφωνα με το εθνικό ινστιτούτο διαστημικών μελετών (INPE). Οι πυρκαγιές στη Βραζιλία εξαπλώνονται πιο εύκολα λόγω της ιστορικών διαστάσεων ξηρασίας που πλήττει τη χώρα, την οποία οι ειδικοί συνδέουν με την κλιματική αλλαγή, και το ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο υγρασίας. Οι καπνοί που εκλύονται από τις διάφορες πυρκαγιές επηρεάζουν πολλές μεγάλες πόλεις, όπως το Σάο Πάολο και το Ρίο ντε Ζανέιρο.

