Ocean Photographer of the Year 2024: Η φωτογραφία με τη φάλαινα που έλαβε το πρώτο βραβείο

Μία φάλαινα του Μπράιντ ανοίγει το στόμα, έτοιμη να καταβροχθίσει κοπάδι ψαριών. Η εικόνα μοιάζει ψεύτικη, όμως είναι αληθινή και μάλιστα κέρδισε βραβείο στο Ocean Photographer of the Year 2024. Ο Ραφαέλ Φερνάντεζ Καμπαλέρο είναι ο καλλιτέχνης πίσω από αυτή τη φωτογραφία, η οποία του χάρισε το βραβείο Ocean Photographer of the Year 2024.

«Η φρενίτιδα της τροφικής αλυσίδας είναι το μεγαλύτερο σόου στη γη για μένα. Τα μικρότερα ζώα του κόσμου, τα πλαγκτόν, προσελκύουν «μπάλες» από σαρδέλες και, με τη σειρά τους, εκείνες λειτουργούν σαν δολώματα για γιγάντιες φάλαινες», δήλωσε ο φωτογράφος που βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό.

«Είχα την τύχη να γίνω μάρτυρας αυτού του σόου στα ανοιχτά της Μπάχα Καλιφόρνια Σουρ στα τέλη του 2023. Λόγω του Ελ Νίνιο και των θερμότερων θερμοκρασιών, διάφορα είδη συμμετείχαν στο πάρτι και έγινα μάρτυρας τεράστιου αριθμού όμορφα χρωματισμένων ντοράντο και μεγάλων ομάδων θαλάσσιων λιονταριών που προσελκύονταν από τις μπάλες δολωμάτων. Το αποκορύφωμα ήταν αυτή η φάλαινα που εμφανίστηκε από το πουθενά με το στόμα της ορθάνοιχτο».

Η εικόνα του Καμπαλέρο επιλέχθηκε ως η καλύτερη μεταξύ πλέον των 15.000 φωτογραφιών που υποβλήθηκαν από επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους. Ο διαγωνισμός, που παρουσιάζεται από το περιοδικό Oceanographic και την Blancpain, έχει στόχο να αποκαλύψει το θαύμα του ωκεανού και τα πολλά δεινά που αντιμετωπίζει.