Bodybuilder Ίλια Γέφιμτσουκ: Πέθανε στα 36 του χρόνια

Πέθανε στα 36 του χρόνια ο Ίλια Γέφιμτσουκ, ο bodybuilder που συχνά αποκαλούνταν «ο πιο τερατώδης bodybuilder του κόσμου», μετά από καρδιακή προσβολή. Ο Λευκορώσος Ίλια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στις 6 Σεπτεμβρίου μετά την καρδιακή προσβολή που υπέστη και στη συνέχεια έπεσε σε κώμα. Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, η οποία επικαλείται τοπικά μέσα, ο διάσημος bodybuilder πέθανε λίγες ημέρες αργότερα, στις 11 Σεπτεμβρίου Ο Illia Yefimchyk ήταν μια εμβληματική φυσιογνωμία για τους οπαδούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

And…’suddenly’😪💔

*Illia ‘Golem’ Yefimchyk-36-Belarus

*Known a ‘The Mutant’, and dubbed the world’s ‘most monstrous Bodybuilder’

*Sept 6, 2024

*Illia died of a Heart Attack.

*Why the huge spike in Body Builder suddenly souls since rollout of the…⁉️https://t.co/ydbW4eQhbK pic.twitter.com/Nv1hifzz5E

— cheri maday (@resilient333) September 12, 2024