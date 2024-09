Γερμανία μεταναστευτικό: Η χώρα κλείνει τα σύνορά της και ανάβει φωτιές στην Ευρώπη

Η απόφαση της Γερμανίας να “κλείσει” τα σύνορά της για να αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό, στέλνοντας τους μετανάστες πίσω στις χώρες πρώτης υποδοχής, δηλαδή βασικά στην Ελλάδα και την Ιταλία, έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η πιο χαρακτηριστική αντίδραση, είναι η (θετική φυσικά) αντίδραση του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας στην απόφαση, αφού η χώρα του αρνείται να δεχθεί έστω και έναν πρόσφυγα- μετανάστη: “Καγκελάριε Σολτς, καλώς ήρθες στο κλαμπ!” έγραψε ο Βίκτορ Όρμπαν, (που αυτό το διάστημα απειλεί ότι θα στείλει πούλμαν με παράτυπους μετανάστες στις Βρυξέλλες), στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ, για να επαινέσει την απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης, αποτυπώνοντας ταυτόχρονα με ελάχιστες λέξεις πώς κινδυνεύουν να ανατραπούν οι συσχετισμοί εντός του ευρωπαϊκού μπλοκ.

#Germany has decided to impose strict border controls to stop illegal migration. @Bundeskanzler Scholz, welcome to the club! #StopMigration

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 10, 2024