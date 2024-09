Ιμάν Κελίφ – Έλον Μασκ: «Δεν με ξέρεις αλλά με μισείς»

Τη δυσαρέσκειά της για τη συμπεριφορά του Έλον Μασκ απέναντί της εξέφρασε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ιμάν Κελίφ, η Αλγερινή πυγμάχος που κέρδισε ένα χρυσό μετάλλιο στο Παρίσι εν μέσω μιας έντονης διαμάχης γύρω από το φύλο της, η οποία κυριάρχησε στα διεθνή ΜΜΕ καθ’ όλη τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Παρά το γεγονός ότι γεννήθηκε γυναίκα, η Κελίφ έγινε στόχος αναπόδεικτων κατηγοριών προσβολές καθ’ όλη τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, με τον Μασκ να σπεύδει να πάρει θέση εναντίον της στη δημόσια διαμάχη. Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του X (που μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να κατονομάζεται σε αγωγή για διαδικτυακό εκφοβισμό που κατέθεσε η Κελίφ) αναδημοσίευσε μια ανάρτηση που ζητούσε να αποκλειστούν οι άνδρες από τα γυναικεία αθλήματα, με αφορμή την νίκη της Κελίφ επί της ιταλίδας Άντζελα Καρίνι στη φάση των «16». Σε συνέντευξή της στη γαλλική τηλεοπτική εκπομπή CLIQUE, η Κελίφ δάκρυσε όταν ρωτήθηκε για την ανάρτηση του Μασκ που προκάλεσε περαιτέρω bullying εις βάρος της στο διαδίκτυο.

«Ο Έλον Μασκ ήταν από τους πρώτους που μου επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της εκστρατείας μίσους. Ανέβασε αυτό το βίντεο και έγινε retweet. Ήταν λοιπόν ένα από τα πρώτα άτομα που διέδωσαν αυτόν τον ντόρο, που ξεκίνησαν αυτήν την καμπάνια εναντίον μου. Θα του έλεγα… με μισείς, αλλά ούτε καν με ξέρεις. Δεν έχω ιδέα γιατί ηγήθηκες αυτής της επίθεσης. Ήσουν σκληρός μαζί μου, σκληρός με την οικογένειά μου, με τη μητέρα μου. Εκείνη την περίοδο, η μητέρα μου πήγαινε κάθε μέρα στο νοσοκομείο», ανέφερε η πυγμάχος. Δακρυσμένη, η Κελίφ εξήγησε ότι αυτή η συμπεριφορά των ανθρώπων της φαίνεται ακατανόητη και αποκάλυψε ότι η πίστη της στον Αλλάχ τη βοήθησε να ξεπεράσει αυτήν την δύσκολη περίοδο στη ζωή της και έγινε ο οδηγός της.

Η Κελίφ έλαβε έγκριση να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες μόλις ένα χρόνο μετά τον αποκλεισμό της από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας, επειδή απέτυχε σε βιοχημικό τεστ καταλληλότητας φύλου, το οποίο έδειξε ότι είχε χρωμοσώματα XY. Η απόφαση αυτή που έλαβε η Διεθνής Ομοσπονδία Πυγμαχίας (ΙΒΑ) προκάλεσε αντιδράσεις, με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή να χαρακτηρίζει αυθαίρετα και αναξιόπιστα τα τεστ αυτού του είδους. Η ΔΟΕ πέρυσι αφαίρεσε την IBA από την ιδιότητά της ως κυρίαρχο όργανο της πυγμαχίας για θέματα διακυβέρνησης και χρηματοδότησης και ανέλαβε την ευθύνη του αγωνίσματος πυγμαχίας των Αγώνων του Παρισιού, εφαρμόζοντας κανόνες επιλεξιμότητας από τους Ολυμπιακούς του 2016 και του 2021.

“You hate me but you don’t even know me”

Imane Khelif reacts to the cyberbullying campaign spread by @elonmusk. #elonmusk #olympicgames #imanekhelif pic.twitter.com/Ad5Yc3fZYG

— CLIQUE (@cliquetv) September 8, 2024