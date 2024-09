Φεστιβάλ Βενετίας 2024: Η Σάρα Φρίντλαντ κατήγγειλε τη «γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα»

Η σκηνοθέτιδα Σάρα Φρίντλαντ κατήγγειλε «ως εβραία Αμερικανίδα καλλιτέχνης» τη «γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα» παραλαμβάνοντας το Σάββατο το βραβείο της κατά την τελετή λήξης της 81ης Μόστρα της Βενετίας. Η σκηνοθέτιδα έλαβε αρκετές τιμητικές διακρίσεις (όπως το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας) για την ταινία της “Familiar Touch” (ΗΠΑ), που παρουσιάστηκε στο παράλληλο τμήμα Orizzonti του φεστιβάλ, και η οποία ακολουθεί τη διαδρομή μιας ογδοντάχρονης σε οίκο ευγηρίας.

«Ως εβραία Αμερικανίδα καλλιτέχνης, πρέπει να σημειώσω ότι δέχομαι αυτό το βραβείο την 336η ημέρα της γενοκτονίας που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα και του 76ου έτους κατοχής», δήλωσε από τη σκηνή του Palazzo del Cinema. «Πιστεύω ότι είναι ευθύνη μας, ως εργαζόμενοι στον κινηματογράφο, να χρησιμοποιούμε τις θεσμικές πλατφόρμες μέσω των οποίων εργαζόμαστε για να βρεθεί λύση στο θέμα της ατιμωρησίας του Ισραήλ στην παγκόσμια σκηνή. Είμαι αλληλέγγυα προς τον παλαιστινιακό λαό στον αγώνα του για απελευθέρωση», πρόσθεσε. Η Σάρα Φρίντλαντ δεν αναφέρθηκε στην επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου.

Jewish American filmmaker Sarah Friedland, winner of the Luigi De Laurentiis Venice Award for Debut Film “Familiar Touch,” stands in solidarity with the people of Palestine on the 336th day of genocide in GAZA against 76 years of Israeli occupation. QUEEN BEHAVIOUR. 🇵🇸#Venezia81 pic.twitter.com/85YBPwgXxM

— MebsiLfc19 (@mebsLFC19) September 7, 2024