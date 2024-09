Ουκρανία πόλεμος τώρα: Κατέρριψε 67 ρωσικά drones λέει το Κίεβο

Συντρίμμια από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που καταρρίφθηκε στη διάρκεια νυκτερινής ρωσικής επίθεσης, βρέθηκαν δίπλα στο κτίριο του ουκρανικού κοινοβουλίου, όπως ανέφερε το Kίεβο, σε ανακοίνωση στο Telegram. Ταυτόχρονα η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε πως η Ρωσία εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας συνολικά 67 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς, 58 από τα οποία οι ουκρανικές δυνάμεις μπόρεσαν να καταρρίψουν.

Ukraine’s thermite drones are starting to be used on a large scale. This is literal hell dropped on those Russian troops.

In Russian channels there is great frustration regarding that new drone type.

Source: Telegram / Khornegroup pic.twitter.com/yoVUBZ4pKC

