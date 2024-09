Μακελειό στη Τζόρτζια: Δώρο από τον πατέρα του το όπλο με το οποίο ο 14χρονος σκότωσε 4 άτομα σε σχολείο

Το τουφέκι τύπου AR-15 που χρησιμοποίησε ο 14χρονος Κολτ Γκρέι για να σκορπίσει τον θάνατο την περασμένη Τετάρτη στο σχολείο όπου φοιτούσε στην Tζόρτζια ήταν δώρο από τον πατέρα του για τα Χριστούγεννα. Σύμφωνα με πηγές της New York Post, ο 54χρονος Κόλιν Γκρέι, πατέρας του δράστη, παραδέχτηκε στους αστυνομικούς αυτήν την εβδομάδα ότι έδωσε ο ίδιος το όπλο στον έφηβο τον περασμένο Δεκέμβριο. Μάλιστα, αυτό συνέβη μόλις επτά μήνες αφότου ο νεαρός – 13 χρονών τότε – και ο πατέρας του ανακρίθηκαν από την αστυνομία σχετικά με απειλές για επίθεση σε σχολείο μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης. Ο Κόλιν Γκρέι είχε πει τότε στις Αρχές ότι υπήρχαν κυνηγετικά όπλα στο σπίτι τους, αλλά ο γιος του δεν είχε πρόσβαση σε αυτά χωρίς επίβλεψη. Το αγόρι είχε υποστηρίξει ότι δεν έκανε εκείνο τις απειλές. Δυστυχώς, μετά από εκείνη την αρχική επίσκεψη των Αρχών στο σπίτι τους τον Μάιο του 2023 δεν δόθηκε συνέχεια, καθώς δεν θεωρήθηκε πως υπήρχε εύλογη αιτία, σύμφωνα με το FBI.

The father of Georgia School Shooter Colt Gray has just been arrested and charged with involuntary manslaughter, second degree murder, and cruelty to children

Colin Gray admitted to gifting his son an AR-15 for Christmas, which was later used

