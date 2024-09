Εκτέλεση Ουκρανών στρατιωτών: Ανατριχιαστικό βίντεο από τον πόλεμο

Βίντεο που δημοσιοποίησε το CNN, το οποίο τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια μαχών στα τέλη Αυγούστου κοντά στην πόλη Ποκρόβσκ στην ανατολική Ουκρανία, δείχνει την εν ψυχρώ εκτέλεση από τα ρωσικά στρατεύματα τριών Ουκρανών που παραδόθηκαν. Το περιστατικό, που περιγράφεται από Ουκρανό αξιωματούχο, ο οποίος ζήτησε να μην αποκαλυφθούν ορισμένες λεπτομέρειες για να προστατευθεί η ταυτότητα της μονάδας, εντάσσεται σε ένα μοτίβο προφανών εκτελέσεων, που φαίνεται να αυξάνονται σε ρυθμό φέτος. Ουκρανικές πηγές της αμυντικής υπηρεσίας πληροφοριών έδωσαν στο CNN έναν κατάλογο 15 περιπτώσεων από τον περασμένο Νοέμβριο, οι περισσότερες από τις οποίες υποστηρίζονται από βίντεο ή ηχητικές υποκλοπές από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, στις οποίες οι παραδιδόμενοι Ουκρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν από τους Ρώσους στις γραμμές του μετώπου, αντί να συλληφθούν ως αιχμάλωτοι, σύμφωνα με τους κανόνες του πολέμου και το διεθνές δίκαιο.

Ο γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας δήλωσε στο CNN ότι το γραφείο του ερευνά 28 τέτοια περιστατικά από την έναρξη του πολέμου, στα οποία έχασαν τη ζωή τους συνολικά 62 Ουκρανοί στρατιωτικοί. Τα πλάνα από την περιοχή Ποκρόβσκ φαίνεται να αντικατοπτρίζουν την αδυσώπητα βάναυση τακτική του ρωσικού στρατού, καθώς συνεχίζει να προελαύνει στην ανατολική Ουκρανία. Ουκρανοί εισαγγελείς δήλωσαν στο αμερικανικό μέσο ότι πιστεύουν ότι οι φερόμενες δολοφονίες είναι εγκλήματα πολέμου και μέρος μιας ενορχηστρωμένης πολιτικής από το Κρεμλίνο.

«Αν οι αιχμάλωτοι πολέμου παραδοθούν, αν δείξουν ότι παραδίδονται, αν δεν έχουν όπλα στα χέρια τους, τότε η συνοπτική εκτέλεση είναι έγκλημα πολέμου» δήλωσε στο CNN ο Andriy Kostin, ο γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας.

CNN footage appears to show Russian troops executing three surrendering Ukrainian soldiers.

The footage, obtained during fighting near Pokrovsk in eastern Ukraine in August, captures the soldiers with their hands on their heads before they are killed.pic.twitter.com/bSxFX1p2xP

— Shahil Ahmed (@shahilon) September 6, 2024