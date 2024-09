Μάρκους Ρεμ Παραολυμπιακοί 2024: Η ιστορία του Γερμανού που ισοφάρισε το ρεκόρ του Καρλ Λιους

Ο Γερμανός Μάρκους Ρεμ έχει κάνει όλο τον κόσμο στο Παρίσι να συζητάει το όνομά του, αφού κέρδισε το τέταρτο χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος στην κατηγορία T64, με άλμα 8,13 μέτρα. Συνολικά, είναι το πέμπτο χρυσό του, καθώς στο Ρίο είχε κερδίσει και στην κατηγορία των 100 μέτρων. Είναι ένας εκ των κορυφαίων στην κατηγορία του.

Με την επιτυχία στο Παρίσι, ο Ρεμ έγινε επίσης ο τρίτος αθλητής που έχει κατακτήσει τέσσερα συνεχόμενα χρυσά μετάλλια στην ίδια κατηγορία στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες. Πριν από αυτό, το είχαν πετύχει μόνο δύο από τους μεγάλους του στίβου: ο σπουδαίος αθλητής Carl Lewis (1984-1996) στον άλμα εις μήκος, και ο θρύλος του δίσκου Al Oerter (1956-1968). Μετά το χρυσό που κέρδισε στους Παραολυμπιακούς 2024, δήλωσε σε συνέντευξή του: «Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα.»

With a distance of 8.13 meters, Markus Rehm secures his 4th straight @Paralympics gold. #WinningIsntForEveryone #Paris2024 pic.twitter.com/4wk8ykGUWz

Ο Ρεμ γεννήθηκε το 1988 στο Göppingen και από νεαρή ηλικία ήταν ενθουσιώδης αθλητής. Τραυματίστηκε όταν ήταν 14 ετών. Στην ιστοσελίδα του, περιγράφει όλη την ιστορία από το ατύχημα που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του δεξιού του ποδιού. Στις 10.08.2003, ο ενθουσιώδης wakeboarder πήγε για μια τελευταία βόλτα στον Μάιν. Μετά από μια αποτυχημένη βουτιά, αναγκάστηκε να αφήσει το σχοινί, με αποτέλεσμα να βυθιστεί με το σανίδι του στην ουρά του σκάφους που τον έσερνε. Ένα άλλο σκάφος ήρθε από πίσω και ο νεαρός αθλητής δεν πρόλαβε να το αποφύγει, με αποτέλεσμα τα πόδια του να βρεθούν στην προπέλα του σκάφους.

Στην πανεπιστημιακή κλινική της Βαυαρίας, οι γιατροί αγωνίστηκαν για πολλές ώρες να σώσουν τα πόδια του. Μετά από τρεις ημέρες, ωστόσο, το βαριά τραυματισμένο δεξί πόδι, λόγω μιας λοίμωξης του αίματος, έπρεπε να ακρωτηριαστεί κάτω από το γόνατο. Για τη δύσκολη αυτή περίοδο της ζωής του, γράφει: «Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σκεφτόμουν πολύ για το πώς θα μπορούσε να προχωρήσει η ζωή μου και αν θα μπορέσω ποτέ ξανά να αθληθώ. Για την διασκέδαση μου φρόντισαν πάντα φίλοι και γνωστοί, καθώς και συμμαθητές που με επισκέπτονταν και με αποσπούσαν, παρόλο που ήμουν περίπου 190 χλμ. μακριά από το σπίτι.»

It’s Markus Rehm’s world and we are all just living in it.#ParaAthletics @Paralympics @Paris2024 @teamdpara pic.twitter.com/0NzFFGZahn

— Para Athletics (@ParaAthletics) September 4, 2024