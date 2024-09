Νεκρή μαραθωνοδρόμος Ουγκάντα: Τσακώθηκαν για ένα οικόπεδο, την έλουσε με βενζίνη και την έκαψε

Η αποκάλυψη του δράστη πίσω από τη φρικτή δολοφονία της Ολυμπιονίκη μαραθωνοδρόμου Ρεμπέκα Τσεπτεγκέι από την Ουγκάντα έχει σοκάρει την αθλητική κοινότητα του στίβου. Ο φερόμενος ως δράστης, ο πρώην φίλος της, Ντίκσον Ντιέμα, κατηγορείται ότι την περιέλουσε με βενζίνη και την πυρπόλησε στο σπίτι της στην Κένυα, προκαλώντας τον φρικτό θάνατό της. Το τραγικό αυτό περιστατικό, που συνέβη την Κυριακή, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο στην Ουγκάντα όσο και διεθνώς. Το πρόσωπο του δράστη έρχεται στο φως καθώς ο ίδιος αναρρώνει από τα εγκαύματα που υπέστη κατά την φρικιαστική επίθεση.

Οι αρχές της Κένυας βρήκαν στον τόπο του εγκλήματος ένα δοχείο βενζίνης, μια τσάντα και ένα καμένο τηλέφωνο. Ο πατέρας της αθλήτριας, Τζόζεφ Τσεπτέγκεϊ, δήλωσε ότι η κόρη του και ο πρώην σύντροφός της τσακώνονταν για μια υπόθεση που αφορούσε τη γη της στο Εντέμπες, λίγο πριν από τη φρικτή επίθεση. Η οικογένεια και οι φίλοι της Τσεπτεγκέι βρίσκονται σε βαθύ πένθος, ενώ η κοινότητα της Ουγκάντας θρηνεί την απώλεια μιας από τις κορυφαίες αθλήτριές της.

Η Τσεπτεγκέι, που ήταν μόλις 33 ετών, υπέστη σοβαρά εγκαύματα στο 80% του σώματός της μετά την επίθεση, σύμφωνα με ιατρικές πηγές. Μεταφέρθηκε άμεσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Moi Teaching and Referral στο Eldoret της Κένυας, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια να τη σταθεροποιήσουν. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες ο διευθυντής του νοσοκομείου, Dr. Owen Menach, επιβεβαίωσε σήμερα το πρωί ότι η αθλήτρια δεν κατάφερε να επιβιώσει. «Δυστυχώς, την χάσαμε», δήλωσε συγκλονισμένος ο ιατρός, αφήνοντας σε θλίψη την οικογένεια και τους οικείους της αθλήτριας. Μάρτυρας της φρικιαστικής αυτής επίθεσης ήταν μία από τις κόρες της Τσεπτεγκέι, η οποία περιέγραψε στην εφημερίδα The Standard της Κένυας ότι ο δράστης την κλώτσησε ενώ προσπαθούσε να σώσει τη μητέρα της. Η σκηνή αυτή υπογραμμίζει τη βία και τη σκληρότητα της πράξης που συγκλόνισε την κοινότητα.

Η είδηση του θανάτου της Τσεπτεγκέι προκάλεσε θλίψη στην Ουγκάντα, με τον πρόεδρο της Ολυμπιακής Επιτροπής της χώρας, Ντόναλντ Ρουκάρε, να δηλώνει μέσω της πλατφόρμας Χ: «Μάθαμε για το θλιβερό θάνατο της Ολυμπιακής μας αθλήτριας Ρεμπέκα Τσεπτεγκέι μετά από άγρια επίθεση από το φίλο της». Ο Ρουκάρε χαρακτήρισε την επίθεση άνανδρη και παράλογη, προσθέτοντας πως η κληρονομιά της σπουδαίας αθλήτριας θα συνεχίσει να ζει. Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Ολυμπιακή Επιτροπή της Ουγκάντας, ζητήθηκε από τις αρχές επιβολής του νόμου να αναλάβουν ταχεία δράση για να προσαγάγουν τον δράστη στη δικαιοσύνη.

We regret to announce that our athlete Rebecca Cheptegei, who competed at the Olympics has suffered severe injuries and is hospitalized at Moi Teaching and Referral Hospital in Eldoret. This follows an incident involving her Kenyan boyfriend pouring petrol and setting fire on her pic.twitter.com/rgnWvgTpkb

— UGANDA ATHLETICS FEDERATION🇺🇬🇺🇬 UAF (@UgaAthletics2) September 3, 2024