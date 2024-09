Ποτλάβα επίθεση: Ξεπέρασαν τους 50 οι νεκροί

Συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών του πρόσφατου χτυπήματος στην πόλη Πολτάβα της Ουκρανίας. Αυτή την ώρα οι ουκρανικές αρχές κάνουν λόγο για 51 νεκρούς. Υπάρχει έκκληση και συγκεντρώνεται αίμα προκειμένου να δοθεί βοήθεια στους τραυματίες ενώ από την Τετάρτη, στην Πολτάβα και την υπόλοιπη περιφέρεια θα έχει τριήμερο πένθος. Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η επίθεση εναντίον στρατιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος πραγματοποιήθηκε με τη χρήση δύο βαλλιστικών πυραύλων. «Ένα από τα κτίρια του [Στρατιωτικού] Ινστιτούτου Επικοινωνιών της Πολτάβα καταστράφηκε εν μέρει. Οι άνθρωποι βρέθηκαν κάτω από τα ερείπια. Πολλοί σώθηκαν», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βίντεο που αναρτήθηκε στο κανάλι του στο Telegram.

Tragedy in Poltava

41 were killed, more than 180 are injured. The Russians struck an educational institution and nearby hospital with two ballistic missiles.

The attack happened just as people were evacuating to the bomb shelter. pic.twitter.com/qpemzhEjjy

