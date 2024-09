Νεκροί όμηροι Χαμάς: Το τελευταίο βίντεο της 24χρονης που εκτελέστηκε

Το τελευταίο βίντεο της 24χρονης Εντέν Γιερουσάλμι, της μιας από τους έξι ομήρους που εκτελέστηκε από τη Χαμάς τα προηγούμενα 24ωρα με αποτέλεσμα να προκληθεί λαϊκή οργή, έδωσε στη δημοσιότητα η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση.

Στο βίντεο φαίνεται η 24χρονη, η οποία εργαζόταν ως μπαργούμαν στο μουσικό φεστιβάλ Νόα κατά την πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, να απευθύνεται, μεταξύ άλλων, στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, και να τον καλεί να κάνει ό,τι μπορεί για να τους ελευθερώσει. «Υποφέρω και υποφέρουμε όλοι» λέει η 24χρονη. Στο ίδιο βίντεο η νεαρή κοπέλα απευθύνεται συγκινημένη στην οικογένειά της εκφράζοντας την αγάπη στους γονείς και τις δύο αδερφές της λέγοντας «μου λείπετε».

Hamas has admitted to killing hostages and released a video of slain hostage Eden Yerushalmi. They’ve issued new instructions to guards on handling hostages if Israeli troops approach. Read more: https://t.co/yk0vYJdUeL

📹: video released by Hamas pic.twitter.com/uc3FFKybcR

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) September 3, 2024