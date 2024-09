17χρονος σκότωσε γονείς και αδερφό: Η υπόθεση που σοκάρει την Ιταλία

Η οικογενειακή τραγωδία στην Ιταλία με τον 17χρονο Riccardo να σφάζει τους γονείς και τον αδελφό του έχει συγκλονίσει τη χώρα, ενώ όσο η υπόθεση εξετάζεται, τόσο πιο σοκαριστικές είναι οι πτυχές της υπόθεσης που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει η Corriere, ο Riccardo, αφότου ομολόγησε το έγκλημά του, μίλησε για πρώτη φορά αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες της πράξης του. O 17χρονος περιέγραψε με ψυχραιμία πώς η επιθυμία του να «αποκοπεί» από την οικογένειά του τον οδήγησε σε αυτή την αποτρόπαια πράξη. Ο Riccardo είπε πώς πίστευε ότι ένα μόνο χτύπημα με το μαχαίρι θα ήταν αρκετό για να σκοτώσει τον πατέρα, τη μητέρα και τον αδελφό του Lorenzo. Είχε σχεδιάσει το έγκλημα στο μυαλό του για μέρες, ίσως και μήνες, σκεπτόμενος ότι οι συγγενείς του θα κατέρρεαν αμέσως, όπως σε ένα βιντεοπαιχνίδι. «Νόμιζα ότι ένα χτύπημα θα ήταν αρκετό για να σκοτώσω», είπε.

Όταν συνειδητοποίησε ότι τα πράγματα δεν ήταν όπως τα είχε φανταστεί, χτύπησε τα θύματά του επανειλημμένα, δηλώνοντας πως ένιωθε τον πόνο τους και δεν το επιθυμούσε. Μετά την επίθεση, ο Riccardo έβαλε το μαχαίρι στο μαξιλάρι του, αλλά σύντομα το ξαναπήρε και βγήκε στο δρόμο για να καλέσει την αστυνομία. Όπως ομολόγησε, η σκέψη να εξοντώσει την οικογένειά του τον απασχολούσε όλη την ημέρα εκείνου του Σαββάτου, πριν προχωρήσει στην αποτρόπαιη πράξη βίας. Για τους δικαστές και την αστυνομία, δεν αποκλείεται η αφορμή να ήταν το πάρτι γενεθλίων του πατέρα Fabio, που έγινε λίγες ώρες πριν το έγκλημα. Οι συγγενείς, παππούδες, θείοι και ξαδέλφια ήταν παρόντες στη βίλα για το δείπνο, αλλά κανείς δεν παρατήρησε κάτι ασυνήθιστο στον Riccardo, εκτός από το ότι ήταν πάντα λίγο εσωστρεφής.

Όταν ήταν «σίγουρος ότι οι γονείς του κοιμόντουσαν», ο Riccardo σηκώθηκε από το κρεβάτι, κατέβηκε σιγά σιγά τις σκάλες και πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα, με λάμα μεγαλύτερη από είκοσι εκατοστά. «Χτύπησα πρώτα τον Lorenzo, απλώς επειδή ήταν πιο κοντά μου. Δεν υπήρχε κάποιος συγκεκριμένος λόγος», είπε στην ομολογία του αναφερόμενος στον αδελφό του. Παρά το φρικτό έγκλημα, ο Riccardo δήλωσε ότι «δεν υπήρχε κάποιος ιδιαίτερος λόγος» πίσω από την εξόντωση της οικογένειάς του. Ανέφερε μόνο ένα αίσθημα «δυσφορίας» και την αίσθηση ότι ήταν «ένα ξένο σώμα» μέσα στην οικογένειά του: «Νόμιζα ότι αν τους σκότωνα, θα μπορούσα να ζήσω ελεύθερα, αποκομμένος από την οικογένειά μου, να ζήσω μόνος», είπε στους ανακριτές.

A 17-year-old boy from Paderno Dugnano, Italy, confessed to killing his parents & 12-year-old brother in a knife attack after celebrating his father’s birthday

The teen cited feeling “oppressed” and “like a foreign body” in his family#RIP 🙏 #TrueCrime pic.twitter.com/bTzJskrQS4

— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) September 2, 2024