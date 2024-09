Ισραήλ: Μάχες οπαδών σώμα με σώμα στο Χάποελ Μπερ Σεβά-Σακνίν 

Θλιβερές εικόνες στο Ισραήλ, εκεί όπου το Χάποελ Μπερ Σεβά – Σακνίν διεκόπη οριστικά πριν καν αρχίσει. Λίγο πριν την έναρξη του ματς, και βάσει όσων μεταδίδουν τα ισραηλινά media, οι φιλοξενούμενοι Ισραηλοάραβες οπαδοί γιούχαραν τον εθνικό ύμνο της χώρας και δεν σεβάστηκαν την επιλογή των γηπεδούχων να τιμήσουν τα νέα θύματα του πολέμου με τη Χαμάς.

Το γεγονός αυτό εξόργισε τους φίλους των γηπεδούχων που εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και κινήθηκαν προς το πέταλο των πρώτων. Εκείνοι κατέβηκαν στο χορτάρι και το γήπεδο έγινε… αρένα. Μάχες σώμα με σώμα μεταξύ τους έλαβαν χώρα και η σέντρα του ματς δεν έγινε ποτέ.

Unbelievable scenes in 🇮🇱 Israeli Premier League: Bnei Sakhnin fans booed the anthem before their match against Hapoel Be’er Sheva, and Be’er Sheva fans reacted with pitch invasion while running to the opponents stand. Scenes at Turner Stadium #Israel pic.twitter.com/6hS8qJeGWj

— BabaGol (@BabaGol_) September 1, 2024