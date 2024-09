Έντονες αποδοκιμασίες για τη συμπεριφορά της Πουτίντσεβα σε ball girl

Την κατακραυγή του κόσμου του τένις γνώρισε η τενίστρια Γιούλια Πουτίντσεβα, η οποία έδειξε ένα εντελώς ασεβές πρόσωπο σε ένα ball girl. Τα παιδιά που είναι υπεύθυνα να συλλέγουν και να διανέμουν τα μπαλάκια αποτελούν συχνά-πυκνά θέμα συζήτησης, μιας και έχουν σαφείς οδηγίες να λειτουργούν μηχανικά, εικόνα που είναι αρκετά ξεπερασμένη παρά τη φύση που έχει ως άθλημα το τένις. Όπως είναι λογικό ο κόσμος που παρακολουθεί δείχνει περισσότερη ευαισθητοποίηση σ’ αυτά, πόσω δε μάλλον όταν βρίσκονται αντιμέτωπα με τέτοιες άξεστες συμπεριφορές όπως αυτή της Ρωσίδας. Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ενώ το κοριτσάκι κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να δώσει τις μπάλες στην τενίστρια, εκείνη τις αφήνει να χτυπήσουν πάνω της, πριν πιάσει την τελευταία -και ενώ ο κόσμος έχει αρχίσει να δυσανασχετεί και να αποδοκιμάζει.

Μετά τα όσα «άκουσε» και από τους χρήστες του διαδικτύου, η ίδια θέλησε να απολογηθεί για την πράξη της, λέγοντας πως ήταν βυθισμένη στις σκέψεις της. Ωστόσο η εξήγησή της δεν πείθει αφού, όπως φαίνεται και στο βίντεο, κάνει κίνηση με το χέρι της για να δεχθεί τα μπαλάκια. «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από το κορίτσι για τον τρόπο που φέρθηκα όταν μου έδινε τις μπάλες. Ειλικρινά το λέω, δεν ήταν εκείνη το θέμα. Ήμουν πολύ νευριασμένη με τον εαυτό μου που δεν κέρδισα το γκέιμ από το break point και μετά άδειασα από συναισθήματα και βυθίστηκα στις σκέψεις μου. Δεν ήμουν συγκεντρωμένη στο τι γίνεται γύρω μου και στο ποιος μου δίνει τη μπάλα. Όλα τα παιδιά έκαναν τρομερή δουλειά στο Open, όπως πάντα», έγραψε.

Ugly moment in the Putintseva vs Paolini match at the US Open.

The ball girl tries tossing the ball and Yulia watches it bounce on the ground without moving.

So many ball kids look up to these athletes. Let’s try to treat them kinder.

(via @MerThomp)pic.twitter.com/WaVzNcbb6R

