Έγκυος αθλήτρια Παραολυμπιακοί: Η Βρετανίδα τοξοβόλος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο

Η Βρετανίδα τοξοβόλος Jodie Grinham έγραψε ιστορία κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, ενώ ήταν επτά μηνών έγκυος. Η Jodie Grinham, η πρώτη αθλήτρια που είχε δηλώσει ότι είναι έγκυος και αγωνίστηκε στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, κέρδισε μετάλλιο. Το βράδυ του Σαββάτου, η Βρετανίδα τοξοβόλος εξασφάλισε τη θέση της στην ιστορία, κερδίζοντας το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό της τοξοβολίας, επικρατώντας της Βρετανίδας Phoebe Paterson Pine για έναν πόντο σε μια φοβερή αναμέτρηση. Η Τουρκάλα Oznur Cure Girdi πήρε το χρυσό μετά από μια πειστική νίκη επί της Ιρανής τοξοβόλου Fatameh Hemmati.

HISTORY MADE

Jodie Grinham is the first pregnant athlete to podium at the @Paralympics. 🥉🇬🇧#ParaArchery #ArcheryInParis pic.twitter.com/TmFL0FVYvL

— World Archery (@worldarchery) September 1, 2024