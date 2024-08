Μελάνια Τραμπ βιβλίο: Το… γνώριμο εξώφυλλο

Η προπώληση των απομνημονευμάτων της πρώην Πρώτης Κυρίας Μελάνια Τραμπ ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή, ωστόσο το εξώφυλλο του βιβλίου προκαλεί εντύπωση. «Οι ζωές μας διαμορφώνονται από τις εμπειρίες, τις προκλήσεις και τα επιτεύγματά μας. Για πρώτη φορά, μοιράζομαι το ταξίδι μου μαζί σας, στα νέα μου απομνημονεύματα. Μελάνια» έγραψε η πρώην Πρώτη Κυρία στο Χ στις 25 Αυγούστου. Τα απομνημονεύματά της, που θα κυκλοφορήσουν την 1η Οκτωβρίου, περιγράφονται από το γραφείο της ως «μια ισχυρή και εμπνευσμένη ιστορία μιας γυναίκας που χάραξε το δικό της δρόμο, ξεπέρασε τις αντιξοότητες και καθόρισε την προσωπική της υπεροχή». Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε μεγάλη εντύπωση, ήταν το εξώφυλλο του βιβλίου. Ο λόγος; Πρόκειται για ένα μαύρο εξώφυλλο με τον τίτλο «Melania» γραμμένο με λευκό χρώμα στη μέση της σελίδας.

Το εξώφυλλο όμως αυτό, θυμίζει τρομερά εκείνο του Chanel Catwalk, ενός τόμου μόδας που πωλείται εδώ και χρόνια. Μάλιστα, σύμφωνα με την Daily Beast, ο σχεδιασμός και η γραμματοσειρά δείχνουν να είναι εξαιρετικά κοντά σε αυτό του Γάλλου συγγραφέα Patrick Mauries από το 2020.

Αρκετοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να σχολιάσουν το δίχρωμο εξώφυλλο των απομνημονευμάτων της Μελάνια Τραμπ. «Φανταστείτε πόσο έξαλλη θα είναι που όχι μόνο δεν έγινε εξώφυλλο στη Vogue ως Πρώτη Κυρία, αλλά ακόμα και τα απομνημονεύματά της θα κυκλοφορήσουν χωρίς φωτογραφία της στο εξώφυλλο, σε αντίθεση με όλα τα άλλα απομνημονεύματα που κυκλοφορούν» έγραψε η δημοσιογράφος Βικτόρια Μπράουνγουορθ στα social media. «Πρόκειται για έναν χαμηλού προϋπολογισμού εκδοτικό οίκο αλλά και πάλι…. Δεν θα μπορούσε ο Τραμπ να κανονίσει για ένα εξώφυλλο της τρίτης του συζύγου;» αναρωτήθηκε κάποιος άλλος με έναν ακόμη να σχολιάζει την ομοιότητα με αυτό της Chanel. «Αν αναρωτιόσασταν από ποιον αντέγραψε το βιβλίο της η Μελάνια, ορίστε. Αποφάσισε να κλέψει την Chanel».

Ένας άλλος στάθηκε στη λογοκλοπή κειμένου της Μισέλ Ομπάμα για την δική της ομιλία στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών το 2020. «Αντέγραψε η Μελάνια το εξώφυλλο βιβλίου της Chanel για τα απομνημονεύματά της; Δεν με ενδιαφέρει πραγματικά, αλλά έχει πλάκα να το επισημαίνεις. Η Μελάνια δεν είχε κανένα πρόβλημα να λογοκλέψει την ομιλία της Μισέλ Ομπάμα, οπότε το να κλέψει ένα εξώφυλλο βιβλίου δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο» σχολίασε ο συγγραφέας Ντέιβιντ Στόουν. Τα απομνημονεύματα του Τραμπ κυκλοφορούν από την Skyhorse Publishing, μια εταιρεία που έχει εκδώσει έργα συμμάχων του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι και ο δικηγόρος Άλαν Ντέρσοβιτς.

