Ο τύπος άσκησης που προστατεύει το μυαλό από την άνοια

Τα άτομα με υπέρταση διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο γνωστικής εξασθένησης, συμπεριλαμβανομένης της άνοιας. Σύμφωνα όμως με μια νέα μελέτη από ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Wake Forest, η έντονη σωματική άσκηση περισσότερες από μία φορές την εβδομάδα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association.

«Γνωρίζουμε ότι η σωματική άσκηση προσφέρει πολλά οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της αρτηριακής πίεσης, της βελτίωσης της καρδιακής υγείας και της δυνητικά της επιβράδυνσης έναρξης της γνωστικής εξασθένησης» δήλωσε ο Richard Kazibwe, M.D., επίκουρος καθηγητής Παθολογίας στο Πανεπιστήμιο Wake Forest και κύριος συγγραφέας της μελέτης. «Ωστόσο, η ποσότητα και η ένταση της άσκησης που απαιτείται για τη διατήρηση της γνωστικής λειτουργίας είναι άγνωστη».

Οι μελέτες SPRINT και SPRINT MIND

Το 2015, δημοσιεύθηκαν ευρήματα από τη μελέτη-ορόσημο «Systolic Blood Pressure Intervention Trial (SPRINT)», που έδειξαν ότι η εντατική διαχείριση της αρτηριακής πίεσης μείωσε μείωσε κατά σχεδόν ένα τρίτο τα ποσοστά των καρδιαγγειακών επεισοδίων, όπως το έμφραγμα και η καρδιακή ανεπάρκεια, και εγκεφαλικών επεισοδίων και κατά σχεδόν ένα τέταρτο τον κίνδυνο θανάτου. Ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2009 και συμπεριέλαβε περισσότερους από 9.300 συμμετέχοντες με υπέρταση ηλικίας 50 ετών και άνω, από περίπου 100 ιατρικά κέντρα και κλινικές σε όλη την επικράτεια των ΗΠΑ. Οι συμμετέχοντες τυχαιοποιήθηκαν σε δύο ομάδες, με στόχο τη μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης σε λιγότερο από 120 mm Hg (εντατική θεραπεία) ή λιγότερο από 140 mm Hg (τυπική θεραπεία).

Τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH) των ΗΠΑ διέκοψαν την παρέμβαση νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, για να δημοσιεύσουν τάχιστα τα σημαντικά προκαταρκτικά αποτελέσματα και να προετοιμάσουν μια νέα σειρά κατευθυντήριων γραμμών για τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης. Το 2019, τα αποτελέσματα της παράλληλης μελέτης «SPRINT MIND», με επικεφαλής ερευνητές από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Wake Forest, έδειξαν ότι η εντατική διαχείριση της αρτηριακής πίεσης στους ηλικιωμένους συνδέθηκε με σημαντική μείωση του κινδύνου εμφάνισης ήπιας γνωστικής εξασθένησης, πρόδρομου σταδίου της άνοιας.

Η ευεργετική άσκηση

Σε μια δευτερογενή ανάλυση της μελέτης SPRINT MIND, ο Δρ Kazibwe και η ομάδα του εξέτασαν την επίδραση των προπονήσεων έντονης σωματικής άσκησης (τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα), σύμφωνα με τις υποκειμενικές αναφορές των συμμετεχόντων, στον κίνδυνο ήπιας γνωστικής εξασθένησης και άνοιας. Τα άτομα που ασκούνταν έντονα μία ή περισσότερες φορές την εβδομάδα είχαν χαμηλότερα ποσοστά της γνωστικής έκπτωσης και νευρολογικής διαταραχής. Σχεδόν το 60% των συμμετεχόντων στη μελέτη ανέφεραν έντονη σωματική άσκηση τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ακόμα και στις ηλικίες 75 ετών και άνω.

«Είναι ευχάριστα νέα ότι μεγάλος αριθμός ηλικιωμένων επιδίδονται σε σωματική άσκηση. Αυτό επίσης υποδεικνύει ότι οι ηλικιωμένοι που αναγνωρίζουν τη σημασία της άσκησης μπορεί να είναι πιο διατεθειμένοι να αυξήσουν την ένταση» δήλωσε ο Kazibwe. Ωστόσο, σημείωσαν οι ερευνητές, η προστατευτική επίδραση της έντονης άσκησης ήταν πιο εμφανής στα άτομα κάτω των 75 ετών. «Ενώ η μελέτη παρέχει ενδείξεις ότι η έντονη άσκηση μπορεί να διατηρήσει τη γνωστική λειτουργία σε ασθενείς υψηλού κινδύνου με υπέρταση, χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να συμπεριληφθούν μετρήσεις σωματικής δραστηριότητας με συσκευές και πιο ποικίλες πληθυσμιακές ομάδες», δήλωσε ο Kazibwe.