«Είμαι αυτός που ψάχνετε»-Η γερμανική αστυνομία συνέλαβε τον δράστη του μακελειού στο Ζόλινγκεν

Μετά από εκτεταμένες έρευνες η γερμανική αστυνομία συνέλαβε χθες το βράδυ έναν νεαρό άνδρα που ομολόγησε ότι ευθύνεται για το μακελειό με τους τρεις νεκρούς στο Ζόλινγκεν. Πρόκειται για έναν 26χρονο Σύρο, που ονομάζεται Ισά αλ Χ. και ο οποίος παραδόθηκε σε αστυνομική περίπολο το βράδυ του Σαββάτου. H Bild αναφέρει ότι ο άνδρας πλησίασε τους αστυνομικούς γύρω στις 23:00 (τοπική ώρα, μεσάνυχτα Σαββάτου στην Ελλάδα) και τους είπε «Εγώ είμαι αυτός που ψάχνετε». Πιθανόν να κρυβόταν σε κάποια αυλή από τη στιγμή της επίθεσης αργά την Παρασκευή σε φεστιβάλ στην πόλη.

Σχετικά με την προέλευσή του, το Spiegel ανέφερε ότι γεννήθηκε στην συριακή πόλη Ντέιρ Εζούρ και ήλθε στη Γερμανία από τη Συρία τον Δεκέμβριο του 2022. Είχε ζητήσει άσυλο στο Μπίλεφελντ κι έναν χρόνο αργότερα έλαβε «επικουρική προστασία», την οποία εξασφαλίζουν συχνά πρόσφυγες από χώρες όπου μαίνονται εμφύλιες συρράξεις. Πρόκειται για σουνίτη μουσουλμάνο, ο οποίος μέχρι τώρα δεν ήταν γνωστός στις αρχές ως εξτρεμιστής ισλαμιστής.

“The suspected perpetrator of the #Solingen attack has been captured: More than 24 hours after the assault, the Syrian national Issa al H., 26, turned himself in to a police patrol on Saturday evening, according to @derspiegel . Security sources reported that his clothing was… https://t.co/xtyNSgxQhO

Νωρίτερα το Σάββατο, δεκάδες αστυνομικοί της επίλεκτης ομάδας SEK πραγματοποίησαν έφοδο σε δομή φιλοξενίας προσφύγων στο Ζόλινγκεν της δυτικής Γερμανίας, σε μια επιχείρηση που συνδέεται με τη φονική επίθεση. Το συγκεκριμένο κατάλυμα βρίσκεται μόλις 300 μέτρα από τον τόπο της επίθεσης και 150 μέτρα από το σημείο όπου οι ερευνητές βρήκαν νωρίτερα το απόγευμα το μαχαίρι με το οποίο ο δράστης σκότωσε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε σοβαρά οκτώ το βράδυ της Παρασκευής.

Σύμφωνα με τη Bild, ένας αστυνομικός σκύλος ήταν εκείνος που οδήγησε τους αστυνομικούς απευθείας από το σημείο όπου βρέθηκε το μαχαίρι στον χώρο ασύλου. Στη συνέχεια η ειδική μονάδα περικύκλωσε το κτίριο και τελικά εισέβαλε σε αυτό στις 8:18 μ.μ. (τοπική ώρα). Τα γερμανικά μέσα ανέφεραν ότι συνελήφθη ένας άνδρας. Ο δράστης της επίθεσης, που σκότωσε τρεις ανθρώπους σε ένα φεστιβάλ στην πόλη το βράδυ της Παρασκευής και τραυμάτισε άλλους οκτώ, κατάφερε να διαφύγει μέσα στο χάος και τον πανικό.

Η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση. Το ειδησεογραφικό κανάλι της τρομοκρατικής οργάνωσης ανέφερε πως «ο επιτιθέμενος στη χθεσινή χριστιανική συγκέντρωση στην πόλη Ζόλινγκεν της Γερμανίας ήταν στρατιώτης του Ισλαμικού Κράτους», προσθέτοντας πως προχώρησε στο μακελειό ως εκδίκηση για «τους μουσουλμάνους στην Παλαιστίνη». Σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα τρομοκρατίας, αυτή είναι η πρώτη φορά που το ISIS αναλαμβάνει την ευθύνη για μια επίθεση στη Γερμανία από το 2016. Τότε, στην επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Βερολίνου, ο τρομοκράτης Anis Amri οδήγησε ένα φορτηγό μέσα στο πλήθος, σκοτώνντας 13 άνθρωπους και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους.

Στο μεταξύ, νέες λεπτομέρειες από τις στιγμές του μακελειού σε φεστιβάλ για τα 650 χρόνια του Ζόλινγκεν, έφερε στην επιφάνεια η Bild. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μαρτυρία ενός εκ των τραυματιών, ο δράστης ακούστηκε να φωνάζει «Allahu Akbar» (ο Θεός είναι μεγάλος) στη διάρκεια της επίθεσης, προσθέτοντας ακόμα, ότι γνώριζε τον δράστη «από το Ζόλινγκεν» και ότι ήταν επισκέπτης σε τοπικό τζαμί.

Zugriff in #Solingen nach #Terroranschlag , SEK stürmt Asyl-Unterkunft in ehemaligem Finanzamt, die #Polizei vermutet dort einen tatverdächtigen Syrer, der Mantrailerhund führte die Beamten vom #Messer -Fundort dorthin! #Terror #ISIS #Messerattacke #Islamisten pic.twitter.com/FB9yte146A

Παράλληλα, δύο άλλοι μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν έναν 15χρονο να συνομιλεί με τον ύποπτο. Σύμφωνα με την Bild, ο δράστης είπε στον νεαρό: «Σήμερα θα τους μαχαιρώσω όλους!». Ο 15χρονος συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου σε κέντρο φιλοξενίας προσφύγων, με την κατηγορία ότι δεν κατήγγειλε τα σχεδιαζόμενα εγκλήματα. Σύμφωνα με το «Spiegel», κατάγεται από το Κιργιστάν και αρνείται να δώσει στοιχεία.

