Στο Τέξας στήνουν άγαλμα στον Έλον Μασκ!

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι κάτοικοι στο Brownsville του Τέξας το πρωινό της περασμένης Κυριακής (18/8, καθώς βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα «επικό θέαμα». Ένα μαύρο Tesla Cybertruck, διέσχιζε τους δρόμους της πόλης, ρυμουλκώντας μια τεράστια (πιθανότατα χάλκινη) προτομή του Έλον Μασκ! Ανάλογες εκδηλώσεις έχουν γίνει στο παρελθόν για πολλούς ζάμπλουτους επιχειρηματίες, αλλά σπανίως όταν αυτοί βρίσκονται εν ζωή και για τον κλάδο του αυτοκινήτου πρόκειται μάλλον για κάτι πρωτόγνωρο.

Κάποιοι προσπαθούν να συνδέσουν το γεγονός με τις αμερικανικές εκλογές και τη σαφή στήριξη του Μασκ στον Ντόναλντ Τραμπ. Δημοσιεύματα κάνουν λόγο για διαφημιστικό τρικ ή για πρωτοβουλία κάποιας καλλιτεχνικής ομάδας, που θέλησε να εκμεταλλευτεί την αναγνωσιμότητα του CEO της Tesla.

Υπάρχει όμως και μία άλλη πιο ρεαλιστική προσέγγιση, τουλάχιστον γι’ αυτή τη μικρή πόλη του Τέξας, Ο Μασκ υπήρξε ενεργός επενδυτής στο Brownsville. Το 2021, δώρισε 10 εκατομμύρια δολάρια για να αναζωογονήσει την πόλη, η οποία φιλοξενεί μία από τις εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων της SpaceX.

Τότε, ο Μασκ ανακοίνωσε ότι σχεδίαζε να χτίσει μια πόλη με το όνομα Starbase στην περιοχή Boca Chica, η οποία δεν απέχει πολύ από το Brownsville. Η δωρεά ήταν έκπληξη ακόμη και για τον πρώην δήμαρχο του Brownsville, Trey Mendez.

I took the post down of the video with a Cybertruck pulling a very bad statue of Elon through Brownsville. I have come to find out it is the same people who put the mural of the Elon meme sketch on Hwy 4 heading to Starbase. These same people are also trying to capitalize off of… pic.twitter.com/KN5T1cyHot

— S.E. Robinson, Jr. (@SERobinsonJr) August 18, 2024