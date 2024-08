Η προεκλογική αφίσα της Κάμαλα Χάρις με τίτλο «FORWARD» από τον street artist Σέπαρντ Φέιρι

Την επίσημη προεκλογική αφίσα της Κάμαλα Χάρις, με τίτλο «FORWARD» σχεδίασε ο Σέπαρντ Φέιρι, μία από τις πιο θρυλικές μορφές στην ιστορία του γκράφιτι. Είναι το πρώτο έργο τέχνης του καλλιτέχνη με θέμα την κούρσα για τον Λευκό Οίκο για περισσότερο από μια δεκαετία. Η αφίσα είναι εμπνευσμένη από το σύνθημα της εκστρατείας της υποψήφιας των Δημοκρατικών «Δεν γυρνάμε πίσω». Απεικονίζει την Χάρις προφίλ, με αυτοπεποίθηση, ελαφρύ χαμόγελο να κοιτάζει ψηλά ενώ στο κάτω μέρος γράφει με κεφαλαία γράμματα τη λέξη «FORWARD».

«Αυτά τα λόγια της Κάμαλα Χάρις περιγράφουν τη στιγμή στην οποία βρισκόμαστε και για να μην γυρίσουμε πίσω, πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά», έγραψε ο καλλιτέχνης με έδρα το Λος Άντζελες σε ανάρτησή του στο Instagram. «Παρόλο που δεν έχουμε επιτύχει όλους τους στόχους, σημειώνουμε πρόοδο -και μάλιστα απέναντι σε διευρυνόμενες απειλές και οπισθοδρομικούς πολιτικούς αντιπάλους», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων.

Με τον τίτλο «ΕΛΠΙΔΑ» το 2008, ο Φέιρι δημιούργησε επίσης την αφίσα του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα για την προεκλογική του εκστρατεία. Από τότε δεν έχει παρουσιάσει κάποιο άλλο έργο υποψήφιου Προέδρου. Το 2015, είχε δηλώσει στο CNN ότι, η Χίλαρι Κλίντον δεν τον «εμπνέει αρκετά». Ωστόσο, δημιούργησε τρία έργα διαμαρτυρίας για τον Ντόναλντ Τραμπ πριν την ορκωμοσία του, σύμφωνα με το ARTnews,

«Δεν πληρώθηκα για αυτό και δεν θα λάβω κανένα οικονομικό όφελος. Δημιούργησα αυτό το έργο καθαρά για ένα καλύτερο μέλλον. Ελάτε να φτάσουμε εκεί μαζί!», καταλήγει. Οι Προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ θα διεξαχθούν την Τρίτη, 5 Νοεμβρίου.

#KamalaHarrisForward I believe VP Kamala Harris and her VP pick Tim Walz are our best chance to move forward. They are our best chance to push back on encroaching fascism and threats to democracy, and our best chance for creating the world we all desire and deserve. Politics is… pic.twitter.com/8tTuLfIbEw

— Shepard Fairey (@OBEYGIANT) August 15, 2024